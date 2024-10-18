Астрологічний прогноз на 18 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день свободи та розкутості, коли, незважаючи на нинішній – непростий – час можна влаштовувати хоча б невеликі свята,

Символ дня: Гроно винограду.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: прозорий аметист, соколине око, обсидіан.

За якусь частину тіла відповідає: нирки, ендокринні залози .

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня,швидше за все, триватимуть недовго, але їх перебіг виявиться гострим, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: можна дозволити собі трохи умовно шкідливих продуктів та алкоголю – наприклад, келих червоного сухого вина.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: час сприятливий для будь-яких робіт у саду та городі.

Магія та містика дня: можна створювати амулети та обереги, а також чистити прикраси з благородних металів.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і здійснюються протягом трьох днів.

Табу дня: не можна впадати в депресію — вона може стати поганою прикметою і відбере успіх у справах.

Цитата дня: «...рано думати про спокій, коли ще світить сонце»(Джером Клапка Джером).

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