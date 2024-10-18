Астрологический прогноз на 18 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день свободы и раскрепощенности, когда, несмотря на нынешнее – непростое – время можно устраивать хотя бы небольшие праздники,
Символ дня: Гроздь винограда.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: прозрачный аметист, соколиный глаз, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: почки, эндокринные железы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, скорее всего, будут длиться недолго, но их течение окажется острым, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: можно позволить себе немного условно вредных продуктов и алкоголя – например, бокал красного сухого вина.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: время благоприятно для любых работ в саду и огороде.
Магия и мистика дня: можно создавать амулеты и обереги, а также чистить украшения из благородных металлов.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются в течение трех дней.
Табу дня: нельзя впадать в депрессию – она может стать плохой приметой и отберет удачу в делах.
Цитата дня: «…рано думать о покое, когда еще светит солнце» (Джером Клапка Джером).
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