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Астрологический прогноз на 18 октября

Астрологический прогноз на 18 октября

Гроздь винограда - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день свободы и раскрепощенности, когда, несмотря на нынешнее – непростое – время можно устраивать хотя бы небольшие праздники, 

Символ дня: Гроздь винограда. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: желтый. 

Счастливые камни дня: прозрачный аметист, соколиный глаз, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: почки, эндокринные железы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, скорее всего, будут длиться недолго, но их течение окажется острым, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: можно позволить себе немного условно вредных продуктов и алкоголя – например, бокал красного сухого вина. 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: время благоприятно для любых работ в саду и огороде. 

Магия и мистика дня: можно создавать амулеты и обереги, а также чистить украшения из благородных металлов.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются в течение трех дней. 

Табу дня: нельзя впадать в депрессию – она может стать плохой приметой и отберет удачу в делах. 

Цитата дня: «…рано думать о покое, когда еще светит солнце» (Джером Клапка Джером). 

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