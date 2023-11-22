Зеленский изменил состав Ставки из-за коррупционного скандала

В персональный состав СВГ введен вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий.

Стало известно об изменениях в составе Ставки верховного главнокомандующего. Согласно статье 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины президент Владимир Зеленский постановил ввести в персональный состав СВГ вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаила Федорова.

Об этом свидетельствует частичное изменение статьи 2 Указа президента Украины от 24 февраля 2022 года № 72/2022 "О создании Ставки Верховного Главнокомандующего", о чем говорится на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, президент вывел из состава Ставки верховного главнокомандующего Юрия Щиголя - экс-главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи), которому в настоящее время суд избрал меру пресечения.

Напомним, 20 ноября Кабмин уволил главу Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору. Их подозревают в завладении бюджетными средствами на сумму более 62 млн гривен.

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