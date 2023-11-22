"Рамштайн" №17: Умеров перечислил, что получила Украина

Министр обороны Рустем Умеров рассказал об основных результатах 17-й встречи по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Новые пакеты помощи от партнеров:

Сформирована новая коалиция наземных средств противовоздушной обороны. К ней присоединились 20 стран (Ground-Based Air Defence), лидеры – Германия и Франция.

По итогам вчерашнего визита министра обороны Германии уже объявили о помощи на 1,4 миллиарда долларов – сюда входят системы IRIS-T с управляемыми ракетами, 8 тысяч новых противотанковых мин, один комплект системы Patriot, дополнительные 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы – все должны получить к середине декабря.

Нидерланды подготовили 2 млрд евро на военную помощь Украине.

Лидер ІТ-коалиции – Эстония предоставляет финансирование на сумму полмиллиона долларов на деятельность ІТ-коалиции в дополнение к обязательствам Люксембурга в размере 10 миллионов евро.

Великобритания и Норвегия будут искать способы усилить безопасность в Черном море.

Умеров отдельно пригласил министров обороны стран-партнеров приезжать с официальными визитами в Украину, чтобы иметь возможность убедиться, что оказанная ими помощь используется эффективно

Также он заверил, что Украина работает над созданием мощного военно-промышленного комплекса и привлечет своих международных партнеров в этот процесс.

"Победа Украины станет четким сигналом для диктатур. Это сигнал о том, что преступление агрессии будет наказано", – подытожил министр.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин сказал, что партнеры Украины создали новую коалицию, направленную на усиление противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что США предоставили Украине новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов. Это 51-й транш, предоставленный Вашингтоном в каденции президента Джо Байдена.

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