"Рамштайн" №17: Умєров перелічив, що отримала Україна

Міністр оборони Рустем Умєров розповів про основні результати 17-ї зустрічі з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це передає пресслужба Міноборони.

Нові пакети допомоги від партнерів:

Сформовано нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони. До неї долучилися 20 країни (Ground-Based Air Defence), лідери – Німеччина та Франція.

За підсумками вчорашнього візиту міністра оборони Німеччини, вже оголосили про допомогу на 1,4 мільярда доларів – сюди входять системи IRIS-T з керованими ракетами, 8 тисяч нових протитанкових мін, один комплект системи Patriot, додаткові 155-міліметрові артилерійські боєприпаси – усе маємо отримати до середини грудня.

Нідерланди підготували 2 млрд євро на військову допомогу Україні.

Лідер ІТ-коаліції – Естонія надає фінансування на суму пів мільйона доларів на діяльність ІТ-коаліції на додаток до зобов’язань Люксембургу у розмірі 10 мільйонів євро.

Британія та Норвегія шукатимуть способи посилити безпеку у Чорному морі.

Умєров окремо запросив міністрів оборони країн-партнерів приїздити з офіційними візитами до України, аби мати змогу на власні очі переконатися, що надана ними допомога використовується ефективно

Також він запевнив, що Україна працює над створенням потужного військово-промислового комплексу і залучатиме своїх міжнародних партнерів до цього процесу.

"Перемога України стане чітким сигналом для диктатур. Це сигнал про те, що злочин агресії буде покараним", – підсумував міністр.

Своєю чергою міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що партнери України створили нову коаліцію, яка спрямована на посилення протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що США надали Україні новий пакет військової допомоги на 100 мільйонів доларів. Це 51-й транш, наданий Вашингтоном за каденції президента Джо Байдена.

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