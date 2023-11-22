Умеров сказал, сколько бойцов потеряла РФ за шесть недель

Несмотря на это, останавливаться Россия не собирается, а понимает наш враг только язык силы. Так, всего за шесть недель армия РФ потеряла около 36 000 солдат.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Как акцентировал глава оборонного ведомства Рустем Умеров на открытии 17-й встречи Контактной группы по обороне Украины, последняя встреча в рамках формата "Рамштайн" состоялась шесть недель назад.

"Только со времени последней встречи в рамках формата "Рамштайн" – шесть недель назад – Россия потеряла почти 36 тысяч солдат", – констатировал Умеров, ссылаясь на отчет Генштаба ВСУ.

Ранее Умеров высказался о деоккупации украинских территорий. По его словам, у нас есть четкий план.

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