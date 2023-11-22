Зеленський змінив склад Ставки через корупційний скандал

До персонального складу СВГ введено віцепрем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.

Стало відомо про зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача. Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки й оборони України президент Володимир Зеленський постановив увести до персонального складу СВГ віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайла Федорова.

Про це свідчить часткова зміна статті 2 Указу президента України від 24 лютого 2022 року № 72/2022 "Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача", про що йдеться на офіційному сайті очільника держави.

Згідно з указом, президент вивів зі складу Ставки верховного головнокомандувача Юрія Щиголя - ексочільника Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку), якому нині суд обрав запобіжний захід.

Нагадаємо, 20 листопада Кабмін звільнив голову Держспецзв’язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору. Їх підозрюють у заволодінні бюджетними коштами на суму понад 62 млн гривень.

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