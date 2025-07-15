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Зеленский подписал ряд законов: почему это важно
Вскоре правительство примет все подзаконные акты по реализации новых законов, которые подписал Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал переданные из Верховной Рады Украины документы. В частности, это закон о множественном гражданстве, ратификация Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, а также остановка действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Благодарен народным депутатам Украины за поддержку этих решений. Каждое укрепляет Украину», — подчеркнул он.
Что это значит
Как отметил украинский лидер:
множественное гражданство — создаст больше реальных юридических основ для единства всего нашего великого народа — миллионов украинцев на всех континентах, а также представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной.
трибунал и сотрудничество со странами мира и международными организациями — Украина обеспечит реальную неотвратимость наказания России за войну против Украины;
шаги по использованию тех или иных видов оружия, в частности противопехотных мин, мы сможем достичь по меньшей мере паритета в силах и средствах, необходимых для защиты от российской агрессии.
«Россия никогда не была стороной Оттавской конвенции и никогда не предпринимала честных шагов в рамках какой-либо политики сокращения оружия или гуманизации практик применения оружия», — отметил лидер.
Зеленский поручил правительственным чиновникам безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации этих законов.
«Уже можем начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет введено множественное гражданство. Ожидаю от правительства и команды Офиса представление графика выполнения договоренностей по запуску трибунала. Также активизируем решения в сфере обороны, которые поддержат наших воинов», — заключил Зеленский.
Ранее главнокомандующий Зеленский провел совещание с вицепремьером — министершей экономики Юлией Свириденко и министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Глава государства сообщил о подготовке первых шагов обновленного правительства. По его словам, участники детализировали задание на следующие 6 месяцев.
Он акцентировал, что главное:
увеличение производства украинского оружия,
полное обеспечение контрактирования необходимых объемов всех типов дронов для сил обороны,
проведение ощутимой дерегуляции и высвобождения внутреннего экономического потенциала Украины,
обеспечение полного выполнения программ социальной поддержки граждан.