Зеленский подписал ряд законов: почему это важно

Владимир Зеленский / © Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал переданные из Верховной Рады Украины документы. В частности, это закон о множественном гражданстве, ратификация Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, а также остановка действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Благодарен народным депутатам Украины за поддержку этих решений. Каждое укрепляет Украину», — подчеркнул он.

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Что это значит

Как отметил украинский лидер:

множественное гражданство — создаст больше реальных юридических основ для единства всего нашего великого народа — миллионов украинцев на всех континентах, а также представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной.

трибунал и сотрудничество со странами мира и международными организациями — Украина обеспечит реальную неотвратимость наказания России за войну против Украины;

шаги по использованию тех или иных видов оружия, в частности противопехотных мин, мы сможем достичь по меньшей мере паритета в силах и средствах, необходимых для защиты от российской агрессии.

«Россия никогда не была стороной Оттавской конвенции и никогда не предпринимала честных шагов в рамках какой-либо политики сокращения оружия или гуманизации практик применения оружия», — отметил лидер.

Зеленский поручил правительственным чиновникам безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации этих законов.

«Уже можем начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет введено множественное гражданство. Ожидаю от правительства и команды Офиса представление графика выполнения договоренностей по запуску трибунала. Также активизируем решения в сфере обороны, которые поддержат наших воинов», — заключил Зеленский.

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Ранее главнокомандующий Зеленский провел совещание с вицепремьером — министершей экономики Юлией Свириденко и министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Глава государства сообщил о подготовке первых шагов обновленного правительства. По его словам, участники детализировали задание на следующие 6 месяцев.

Он акцентировал, что главное:

увеличение производства украинского оружия,

полное обеспечение контрактирования необходимых объемов всех типов дронов для сил обороны,

проведение ощутимой дерегуляции и высвобождения внутреннего экономического потенциала Украины,

обеспечение полного выполнения программ социальной поддержки граждан.