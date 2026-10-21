Едва не погиб на ТЭС! Энергетику чудом спасли ногу после попадания!

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Едва не погиб, когда восстанавливал разрушенный энергетический объект: энергетик Александр работал на одной из разбитых ТЭС Днепра, которую враг обстреливает почти каждый день. От работы мужчины оторвал сигнал тревоги. Он бросился к укрытию, однако добежать не успел: раздался взрыв, и вражеский обломок прошил Александру голень. Уже в хранилище раненному наложили турникет и доставили в больницу. История спасения энергетика – в сюжете Анастасии Неверной.