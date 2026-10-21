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ТСН в социальных сетях

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Едва не погиб на ТЭС! Энергетику чудом спасли ногу после попадания!

Едва не погиб на ТЭС! Энергетику чудом спасли ногу после попадания!

Едва не погиб на ТЭС! Энергетику чудом спасли ногу после попадания!

Едва не погиб, когда восстанавливал разрушенный энергетический объект: энергетик Александр работал на одной из разбитых ТЭС Днепра, которую враг обстреливает почти каждый день. От работы мужчины оторвал сигнал тревоги. Он бросился к укрытию, однако добежать не успел: раздался взрыв, и вражеский обломок прошил Александру голень. Уже в хранилище раненному наложили турникет и доставили в больницу. История спасения энергетика – в сюжете Анастасии Неверной.

Дата публикации
Количество просмотров
9

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