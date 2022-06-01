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Телемарафон | Выпуск ТСН за 1 июня 2022 года

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Телемарафон | Выпуск ТСН за 1 июня 2022 года

Карта войны на 1 июня: в Северодонецке тяжелые уличные бои - ТСН

Сюжеты выпуска

Раненый ребенок, собака-волонтер, потери на передовой и прочее – в выпуске ТСН за 1 июня 2022 года.

      

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