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Телемарафон | Випуск ТСН за 1 червня 2022 року

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Телемарафон | Випуск ТСН за 1 червня 2022 року

Мапа війни на 1 червня: у Сєвєродонецьку важкі вуличні бої 

Сюжети випуску

Поранена дитина, собака-волонтер, втрати на передовій та інше - у випуску ТСН за 1 червня 2022 року.

      

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