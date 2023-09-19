8 овощей с низким содержанием углеводов: почему их следует добавить в рацион

Углеводы являются питательными веществами и основным источником энергии для организма. Сокращение потребления углеводов может снизить уровень энергии и повысить риск возникновения неприятных симптомов, таких как запор, головокружение и головные боли.

Однако людям с определенными заболеваниями, такими как диабет, инсулинорезистентность и метаболический синдром, следует соблюдать осторожность с потреблением углеводов.

Важно объяснить, что люди с такими состояниями не должны избегать углеводов вообще (если это не рекомендовано их врачами), а скорее сосредоточиться на типе и количестве едящих углеводов, а также на том, с чем они их сочетают, согласно данным Американской диабетической ассоциации (ADA) Это поможет им контролировать уровень сахара в крови, чтобы предотвратить его прыжки.

Углеводы можно найти во многих группах продуктов питания, а не только в зерновых. Молочные продукты, фрукты, бобовые и овощи также содержат это питательное вещество в разных количествах.

Предлагаем вам адаптацию статьи Eating Well, в которой несколько диетологов помогут определить, какие овощи имеют самое низкое содержание углеводов, и обсуждают, как люди с хроническими заболеваниями могут извлечь из них пользу.

Шпинат

Шпинат

“Шпинат богат железом, кальцием, магнием, калием и некоторыми витаминами. Это также хороший источник фолатов, клетчатки и антиоксидантов», – говорит Кристал Скотт, диетология и доктор медицинских наук. Исследование 2023 г., опубликованное в журнале Molecules, показало, что антиоксидант в шпинате под названием альфа-липоевая кислота, уменьшает симптомы заболеваний, связанных с обменом веществ, и диабетической нейропатии.

Скотт рекомендует употреблять шпинат в омлетах, супах и салатах или слегка обжаривать его с чесноком и оливковым маслом в качестве теплого гарнира. Она говорит: "Содержимое клетчатки помогает замедлить всасывание сахара в кровь, предотвращая быстрые скачки уровня сахара в крови".

По данным Министерства сельского хозяйства США, чашка сырого шпината содержит всего один грамм углеводов.

Капуста

Капуста / Фото: Pexels

Капуста содержит много витаминов и минералов и является отличным источником селена – незаменимого минерала, помогающего организму вырабатывать антиоксидантные ферменты. По данным MedlinePlus, антиоксидантные ферменты помогают предотвратить повреждение клеток.

«Листовая зелень, как капуста, является идеальным дополнением для людей с диабетом. Листовая зелень имеет низкое содержание углеводов и минимальное влияние на уровень сахара в крови, что делает ее отличным основным продуктом в диете для диабетиков», — отмечает доктор медицинских наук Йостен Фиш.

По данным Министерства сельского хозяйства США, одна чашка капусты содержит меньше грамма углеводов.

Цветная капуста

Цветная капуста / Фото: pixabay.com

Рецепты стейков из цветной капусты увеличили популярность этого овоща. Цветная капуста богата такими питательными веществами, как фолаты, калий, клетчатка и витамины С и К. Исследование 2023 года, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, показало, что цветная капуста богата биодоступным антиоксидантом под названием протокатехиновая кислота, который защищает диабете.

Авторы исследования пришли к выводу, что люди с диабетом должны есть продукты, такие как цветная капуста, каждый день, чтобы извлечь пользу для здоровья сердца.

Одна чашка нарезанной цветной капусты содержит не более 5 граммов углеводов.

Кабачки

Кабачки / Фото: Pexels

Еще один овощ, который Скотт рекомендует включить в свой рацион – кабачки. Кабачки являются хорошим источником витамина С, калия и фолатов. Они также низкокалорийны и содержат клетчатку, которая помогает пищеварению», – говорит она. Кроме того, из-за низкого содержания углеводов кабачки не повышают уровень сахара в крови.

По данным Министерства сельского хозяйства США, одна чашка вареных кабачков содержит менее 5 г углеводов.

Артишоки

Артишок / Фото: Pexels

Диетология Эмили Тиллс рекомендует не только сосредотачиваться на количестве углеводов, но и выбирать овощи с высоким содержанием клетчатки. Она отмечает, что артишоки содержат больше клетчатки, чем большинство других овощей в этом списке, – более 8 граммов на чашку сердцевины, согласно данным USDA.

Артишок предлагает высшее содержание клетчатки, чтобы создать меньшее влияние на уровень сахара в крови. Клетчатка замедляет пищеварение и создает стабильный поток энергии в кровь», – объясняет она.

Брокколи

Брокколи / Фото: Pexels

Этот овощ богат витаминами С и К, клетчаткой, фолиевой кислотой и калием – 6 граммов на чашку (в сыром и нарезанном виде), согласно данным Министерства сельского хозяйства США (USDA). Кроме того, брокколи относится к семейству капусты, известной своими значительными преимуществами для здоровья.

В статье 2023 года, опубликованной в журнале Frontiers in Nutrition, говорится, что брокколи богаты селеном и оказывают противодиабетическое действие, поскольку уменьшают воспаление в организме.

Спаржа

Спаржа / Фото: Pexels

Спаржа – еще один овощ с низким показателем гликемической нагрузки – 1, и Тилл отмечает, что это один из овощей с наибольшим содержанием клетчатки и наименьшим содержанием углеводов.

"Овощи с низким содержанием чистых углеводов оказывают меньшее влияние на уровень сахара в крови", — говорит она. Спаржа идеально подходит для этого: почти половина углеводов в спарже приходится на клетчатку. По данным Министерства сельского хозяйства США, в четырех спаржевых копьях содержится менее 3 г углеводов, из которых 1,2 г — клетчатка.

Брюссельская капуста

Брюссельская капуста / Фото: pixabay.com

Клетчатка не только помогает контролировать уровень сахара в крови, но и имеет множество других преимуществ. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний, это мощное питательное вещество может помочь поддерживать здоровый уровень холестерина, снизить риск рака и способствовать поддержанию здорового веса.

Брюссельская капуста содержит меньше углеводов, но богата клетчаткой. Одна чашка сырой брюссельской капусты содержит менее 8 г углеводов и почти 4 грамма клетчатки, согласно данным Министерства сельского хозяйства США. Если вы не знаете, как правильно готовить этот крестоцветный овощ, попробуйте запечь его или приготовить на пару.

Читайте также: