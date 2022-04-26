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Аптечка переселенца: врач предоставила список препаратов для всей семьи

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Аптечка переселенца: врач предоставила список препаратов для всей семьи

Pexels

В условиях войны, обстрелов мирного населения очень важно собрать аптечку для малых и взрослых членов семьи.

Что положить в аптечку, если впереди у вас длинная дорога?

Детский врач Лидия Бабич предоставляет перечень препаратов для взрослых и малышей, кому пришлось выехать из родительского дома.

В перечне нет ничего лишнего: все самое необходимое, на все случаи жизни.

Детский врач Лидия Бабич / ©
Детский врач Лидия Бабич
  • Жаропонижающее средство ("Парацетамол", "Нурофен");
  • антигистаминное средство ("Алерзин", "Зодак", "Эдем", "Эриус"). Сироп, таблетки или капли в зависимости от возраста;
  • солевой раствор для носа;
  • сосудосуживающие капли для носа (0,01% "Називин", "Отривин", "Фармазолин"). Для детей старше 1 года 0,025%;
  • средство для отпойки при рвоте "(Биогая ОРС", "Хумана электролит", "Регидрон", "Ионика");
  • "Юнорм" - сироп от рвоты или "Осетрон" в ампулах, "Сусприм сироп". Дозировка по действующему веществу 0,15 мг/кг;
  • антисептик для рук;
  • "Тобрекс" (или "Флоксал", левомицетиновые капли) - глазные капли;
  • "Мупироцин мазь" или другая мазь с антибиотиком
  • "Ацикловир" в таблетках на случай герпетического гингивостоматита;
  • "Амоксициллин" в суспензии 500 мг/5 мл. Это максимально концентрированный амоксициллин, чтобы хватило на курс 10-14 дней. Возможно, берите два флакона;
  • "Зинат" или "Цефодокс" на случай инфекции мочевыводящих путей;
  • "Дексаметазон" в ампулах (в случае острого стенозирующего ларинготрахеита разовая доза для неотложной помощи 0,15 мг на кг массы. В 1 мл раствора = 4 мг);
  • шприцы 2.0 и 5.0;
  • лосьон с каламином при солнечных ожогах;
  • репеллент;
  • крем от солнца;
  • эмольент;
  • регулярное лекарство, если ребенку назначен курс лечения или базисная терапия;
  • "Смекту";
  • перевязочные материалы;
  • аспиратор для слизи из носа (если малышка не умеет сморкаться).

В этот комплект не предоставляется инструкция по самолечению на все возможные случаи.

На новом месте определите маршрут: куда обратиться в случае острого заболевания или травмы.

"Не покупайте: противовирусные препараты, гомеопатию, пробиотики, иммуностимуляторы, ноотропы, гепатопротекторы, интерфероны в нос и в попу, отхаркивающие стропы, магнеВ6 – не тратьте деньги зря", – добавила Лидия Бабич.

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