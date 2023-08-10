Чем полезен чернослив и почему стоит есть его каждый день

Чернослив – это богатый клетчаткой продукт, который помогает стулу кишечника. Но некоторые новые исследования показывают, что он обладает и другими полезными свойствами.

Об этом пишет Very Well Health.

Согласно двум новым исследованиям, представленным на конференции Американского общества питания в июле, ежедневное употребление чернослива может улучшить уровень холестерина и уменьшить окислительный стресс и воспаление.

Преимущества длительного потребления чернослива для здоровья сердца были отмечены у мужчин. У женщин старшего возраста регулярное употребление чернослива не оказывало негативного влияния на метаболические показатели, такие как общий уровень холестерина, сахара в крови и инсулина.

“Вывод здесь действительно заключается в том, что чернослив может поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Но мы только на вершине айсберга, поэтому мы должны немного глубже изучить эти результаты и, возможно, повторить их», — говорит доктор медицинских наук, диетология Андреа Джанколи.

Другое исследование, опубликованное в 2021 году, показало, что употребление 50-100 граммов чернослива (приблизительно от 5 до 10 штук) ежедневно связано со снижением рисков сердечных заболеваний.

Снижение уровня холестерина и маркера воспаления, вероятно, произошло из-за повышения уровня антиоксидантов, по словам Ширин Хушманд, профессора физической культуры и наук о питании в Государственном университете Сан-Диего и соавторки исследования.

Полезнее ли чернослив свежими сливами?

Хотя исследования предполагают, что чернослив может поддерживать здоровье сердца, это не обязательно означает, что свежие сливы или сливовый сок имеют такие же преимущества.

По словам Хушманд, исследований по пользе свежих слив или сливового сока было проведено не так уж много. “Вполне возможно, что на некоторых уровнях у них схожие преимущества. Чтобы лучше это понять, нужно больше исследований», – говорит она.

Сушка свежих слив на горячем воздухе улучшает питательные свойства и увеличивает срок хранения фруктов, поэтому это может быть причиной отдать предпочтение сушеным сливам, а не свежим фруктам.

"Возможно, вам придется съесть больше слив, чтобы получить такую же пользу, но основной состав будет похож", — рассказала Майя Вадивелоо, доцент кафедры диетологии в Университете Род-Айленда.

Съесть 5-10 сушеных черносливов может быть легче, чем попытаться вместить в себя такое же количество свежих слив или даже больше. Но любой вариант лучше, чем сливовый сок, считает Вадивелоо.

"Целые фрукты и овощи богаты клетчаткой, способствуют насыщению и, как правило, менее калорийны", — говорит она.

Может ли чернослив быть полезным молодым людям?

Хотя большинство имеющихся исследований чернослива проводились на женщинах и мужчинах старше 55 лет, Вадивелоо говорит, что молодые люди также извлекут пользу от употребления чернослива.

“Мы рекомендуем диеты, богатые фруктами и овощами. Чернослив относится к этой категории”, – говорит она.

Если вам не нравится вкус чернослива, такие фрукты как яблоки и ягоды также полезны для вашего сердца. Однако фрукты – это лишь одна часть вашего рациона. Важно сосредоточиться на разнообразном рационе с овощами, бобовыми и полезными для сердца растительными маслами, добавляет Вадивелоо.

"Нельзя добавлять чернослив к диете, которая богата красным мясом с высоким содержанием жира или очень обработанными продуктами, и ожидать, что он станет чудодейственным средством", — резюмировала она.

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