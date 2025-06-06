Что происходит с организмом, если не есть в течение 3 дней

Голодание / © ТСН.ua

Реклама

Отказ от еды на 36 часов может привести к довольно значительным изменениям в организме. Главное, что организм начнет сжигать запасы жира для получения энергии.

Как сообщает Lad Bible, симуляция, созданная Gravity Transformation, показала, что происходит с организмом, если обходиться без еды целых три дня.

Издание опубликовало почасовые изменения деятельности организма человека, который решился на такое длительное голодание.

Реклама

6-10 часов без еды

Большинство углеводов, оставшихся от предыдущих приемов пищи, будут использованы в качестве топлива. В ответ поджелудочная железа будет выделять глюкагон, гормон, который заставляет организм высвобождать накопленную глюкозу из печени и мышц.

Уровень гормонов голода, таких как грелин, также повысится, что заставит чувствовать более сильный голод.

Это самый тяжелый момент голодания, когда трудно сдержаться от того, чтобы утолить голод.

10 часов голодания

Через 10 часов гипофиз усилит выработку гормона роста человека, что поможет отсрочить потерю мышц гораздо дольше, чем большинство людей может подумать. Температура тела также может снизиться.

Реклама

16 часов голодания

Через 16 часов организм станет более зависимым от сжигания жира для получения энергии. Примерно в это время начнется аутофагия — процесс, во время которого организм будет перерабатывать любой «мусор», который он найдет, такой как поврежденные белки, бактерии или дисфункциональные клетки.

Одни сутки без еды

Через 24-32 часа в организме закончится гликоген, и он станет «полностью зависимым» от собственных жировых запасов для получения энергии, при этом значительно уменьшая скорость расщепления белка, чтобы сохранить мышечную ткань.

Два дня голодовки

Именно в это время приходит ощущение превосходства, поскольку человек замечает улучшение настроения, внимания и спокойствия.

Три дня голодовки

Три дня, кажется, является пределом голодания, поскольку именно здесь может начать проявляться дефицит питательных веществ. Обходиться без еды более трех дней точно не следует.

Реклама

«Если вы хотите быть в безопасности, просто ешьте, когда вы голодны. Но если вы заинтересованы в том, чтобы попробовать поститься, важно проконсультироваться с врачом, прежде чем делать какие-либо резкие изменения в своем рационе», — предостерегли в издании.

Напомним, исследователи обнаружили, что периодическое голодание по схеме 4:3 может быть эффективнее, чем постоянный подсчет калорий.