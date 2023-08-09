Что происходит с телом человека, который долго не спит – объяснение врачей

Бессонница в долгосрочной перспективе приводит к значительному ухудшению состояния здоровья. Врачи советуют не экономить на сне. По словам клинического преподавателя сна Терри Кралла и других экспертов, вы можете рисковать своим общим состоянием здоровья в будущем.

Об этом говорится в исследовании ученых и комментарии доцента клинической психологии в Йельской школе медицины и члена Американской академии медицины сна Джона Клайна, пишет ladbible.

Поскольку сон взаимосвязан с пищевыми привычками и здоровьем, людям, имеющим хронически плохой сон, могут угрожать серьезные заболевания.

По словам Клайна, мозг начинает страдать уже через 24 часа без сна.

"Он пытается справиться с тем, что не имеет возможности омолаживаться, поэтому у нас повышенный уровень гормонов стресса, чтобы поддерживать организм в активном состоянии", — объясняет врач.

Гормоны стресса повышаются, чтобы бороться с усталостью, а также покидают человека с таким же уровнем когнитивных нарушений, как у человека с содержанием алкоголя 0,1% в крови.

"Это означает, что вы можете оказаться в зоне повышенного риска", — говорит он, ссылаясь на исследования по повышенному риску автомобильных аварий после работы в ночную смену.

Так, в исследовании, опубликованном в Journal of Sleep Research 2016, группе мужчин не давали спать в течение суток. Исследователи обнаружили, что эти люди, вероятно, имели ошибочные воспоминания из-за снижения когнитивных функций.

"Нарушается способность к суждению, ухудшается память, а также наблюдается ухудшение способности принимать решения и координация глаз и рук".

Эксперт по сну также отмечает, что если вы не спите в течение этого периода, у вас также может наблюдаться снижение концентрации внимания, эмоциональная реактивность, ухудшение слуха и повышенный риск смерти от несчастного случая.

Но это еще не все, поскольку хуже всего становится только через 36 часов. Человек чувствует туманную память и неспособность усваивать информацию или обрабатывать социальные сигналы, говорит психолог и директор Программы поведенческой медицины сна в Кливлендской клинике Мишель Дреруп.

"48 часов – это уже экстремальная депривация сна", – считает он.

Это связано с тем, что тело начинает впадать в "микросон", то есть несколько секунд, когда тело и мозг выключаются. Галлюцинации начинаются на 72 часу без сна.

"Мозг борется с желанием выключиться, и это создаст очень уязвимое эмоциональное состояние", — добавляет эксперт.

Это потому, что "микросон" встречается чаще при более длительных растяжениях, ведь является защитной реакцией организма, хотя он чрезвычайно опасен, если человек находится за рулем или работаете с тяжелой техникой.

Раньше мы писали, почему человек просыпается в одно и то же время ночью.

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