Що відбувається з тілом людини, яка довго не спить – пояснення лікарів

Безсоння у довгостроковій перспективі призводить до значного погіршення стану здоров'я. Лікарі радять не економити на сні. За словами клінічного викладача сну Террі Кралла та інших експертів, через це ви можете ризикувати своїм загальним здоров’ям у майбутньому.

Про це йдеться в дослідженні науковців й коментарі доцента клінічної психології в Єльській школі медицини та члена Американської академії медицини сну Джона Клайна, пише ladbible.

Оскільки сон також взаємопов’язаний з харчовими звичками та здоров’ям, людям, які мають хронічно поганий сон, можуть загрожувати серйозні захворювання.

За словами Клайна, мозок починає страждати вже через 24 години без сну.

"Він намагається впоратися з тим, що не має можливості омолоджуватися, тому ми маємо підвищений рівень гормонів стресу, щоб підтримувати організм в активному стані", - пояснює лікар.

Гормони стресу підвищуються, щоб боротися з втомою, а також залишають людину з таким же рівнем когнітивних порушень, як у людини з вмістом алкоголю 0,1% в крові.

"Це означає, що ви можете опинитися в зоні підвищеного ризику", - каже він, посилаючись на дослідження щодо підвищеного ризику автомобільних аварій після роботи в нічну зміну.

Так, у дослідженні, опублікованому в Journal of Sleep Research 2016 року, групі чоловіків не давали спати протягом доби. Дослідники виявили, що ці люди, ймовірно, мали помилкові спогади через зниження когнітивних функцій.

"Порушується здатність до суджень, погіршується пам’ять, а також спостерігається погіршення здатності приймати рішення та координація очей і рук".

Експерт зі сну також зазначає, що коли ви не спите протягом цього періоду, у вас також може спостерігатися зниження концентрації уваги, емоційна реактивність, погіршення слуху та підвищений ризик смерті від нещасного випадку.

Але це ще не все, оскільки найгірше стає лише через 36 годин. Людина відчуває "туманну пам'ять" та нездатність засвоювати інформацію або обробляти соціальні сигнали, каже психолог і директор Програми поведінкової медицини сну в Клівлендській клініці Мішель Дреруп.

"48 годин - це вже екстремальна депривація сну", - вважає він.

Це пов’язано з тим, що тіло починає впадати в "мікросон", тобто кілька секунд, коли тіло і мозок вимикаються. Галюцинації починаються, коли починається 72 година без сну.

"Мозок бореться з бажанням вимкнутись, і це створить дуже вразливий емоційний стан", - додає експерт.

Це тому, що "мікросон" трапляється частіше при більш тривалих розтягуваннях, адже є захисною реакцією організму, хоча він надзвичайно небезпечний, якщо людина перебуває за кермом або працюєте з важкою технікою.

Раніше ми писали, чому людина прокидається в один і той самий час вночі.

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