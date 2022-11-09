Где ветерану бесплатно сделать рентген, КТ или МРТ

Большинство инструментальных обследований покрываются "Программой медицинских гарантий" и являются бесплатными для всех украинцев. В частности, речь идет и о рентгенах, МРТ и КТ. Однако важно придерживаться определенной последовательности действий.

В каких случаях рентген, МРТ, КТ сделают бесплатно, рассказали специалисты НСЗУ.

Как и все инструментальные обследования, рентген, МРТ и КТ бесплатны, если их назначает врач и выписывает такое направление.

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С электронным направлением бесплатно обследовать можно в медучреждении, которое имеет договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация пациентов в амбулаторных условиях". Заведение сможет предоставить такую услугу при наличии соответствующего оборудования.

"Радим позвонить в медучреждение, чтобы уточнить, проводят ли там необходимое обследование и записаться на удобное время. Придите в определенное время с электронным направлением и пройдите обследование бесплатно", — отмечают медики Национальной службы здоровья Украины.

Узнать контакты ближайшего медучреждения, которое оказывает амбулаторную помощь по договору с НСЗУ, можно по телефону контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.

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Если инструментальное обследование назначили при лечении в стационаре, то отдельно за нее платить не нужно. Стоимость процедуры покрывает Программа медицинских гарантий, а организовать ее должен персонал учреждения, где пациент лечится. Отдельное направление не нужно.

Рентген, МРТ, КТ и другие инструментальные обследования безвозмездны и при доставлении бригадой экстренной медицинской помощи в больницу с договором с Национальной службой здоровья.

Декларация с семейным врачом и электронное направление в таких случаях не требуются.

Платными рентгенами, компьютерной томографией или МРТ могут быть, если пациент самостоятельно решает пройти такое исследование, без направления врача.

Специалисты призвали не предпринимать таких шагов, ведь только медицинский специалист, видящий комплексную картину, сможет расшифровать результаты обследования правильно.

Напомним, онкобольные украинцы могут получить бесплатные услуги.

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