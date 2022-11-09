Де ветерану безкоштовно зробити рентген, КТ чи МРТ

Більшість інструментальних обстежень покриваються "Програмою медичних гарантій" і є безкоштовними для всіх українців. Зокрема йдеться і про рентген, МРТ і КТ. Однак важливо дотримуватися певної послідовності дій.

У яких випадках рентген, МРТ, КТзроблять безкоштовно, розповіли фахівці НСЗУ.

Як і всі інструментальні обстеження, рентген, МРТ й КТ безкоштовні, якщо їх призначає лікар і виписує таке направлення.

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З електронним направленням безкоштовно зробити обстеження можна в медзакладі, який має договір з НСЗУ за пакетом “Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах”. Заклад зможе надати таку послугу за наявності відповідного обладнання.

"Радимо зателефонувати в медзаклад, щоб уточнити чи проводять там необхідне обстеження та записатися на зручний час. Прийдіть у визначений час з електронним направленням та пройдіть обстеження безоплатно", - зазначають медики Національної служби здоров’я України.

Дізнатися контакти найближчого медзакладу, який надає амбулаторну допомогу за договором з НСЗУ, можна, за телефоном контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

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Якщо інструментальне обстеження призначили під час лікування в стаціонарі, то окремо за неї платити не потрібно. Вартість процедури покриває Програма медичних гарантій, а організувати її має персонал закладу, де пацієнт лікується. Окреме направлення не потрібне.

Рентген, МРТ, КТ та інші інструментальні обстеження безоплатні й при доставленні бригадою екстреної медичної допомоги в лікарню, яка має договір з Національною службою здоров’я.

Декларація з сімейним лікарем та електронне направлення у таких випадках не потрібні.

Платними рентген, комп’ютерна томографія чи МРТ можуть бути, якщо пацієнт самостійно вирішує пройти таке дослідження, без направлення лікаря.

Фахівці закликали не вдаватися до таких кроків, адже лише медичний фахівець, який бачить комплексну картину, зможе розшифрувати результати обстеження правильно.

Нагадаємо, онкохворі українці можуть отримати безоплатні послуги.

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