Как избежать болей в ногах: делайте эти три простых процедуры каждый день

Многие страдают от ежедневных болей в ногах. Одна из самых распространенных причин: подошвенный фасциит (пятковая энтезопатия, пяточная шпора) – острая боль на поверхности стопы. Эти несколько простых ежедневных процедур помогут вам быть в тонусе и избежать боли в ногах.

Об этом пишет Yahoo news.

Зарядка в постели

Первые шаги, которые вы делаете после сна, самые болезненные, поскольку во время сна фасции стягиваются. Потянитесь после пробуждения. Сядьте на край кровати и положите правую лодыжку на левое колено. Потяните пальцы правой ноги до голени, пока не почувствуете легкое растяжение. Зафиксируйте ногу в таком положении на 10 секунд, повторите упражнение 10 раз. Затем выполните те же действия левой ногой. Исследование, опубликованное в Journal of Bone and Joint Surgery, показывает, что при ежедневном исполнении такая растяжка упрощает боль в ногах для большинства людей. А через два года большинство участников сказали, что их подошвенный фасциит был излечен или почти вылечен.

Ортопедические вставки для обуви

Обзор в Британском журнале спортивной медицины показал, что недорогие аптечные ортопедические вставки блокируют боль так же эффективно, как и индивидуальные вставки, сделанные лечащим врачом. Поддерживая арку, смягчая воспаленную фасцию, вставки позволяют тканям заживать во время прогулки.

Перед сном – оберните ноги холодным

Охлаждение ног может быть полезным, когда речь идет об уменьшении боли подошвенного фасциита. Утром поставьте круглую пластиковую бутылку с водой в морозилку. Перед сном возьмите замороженную бутылку с водой и прокатайте ногой вперед-назад по полу, сосредотачиваясь на пятке и дуге. Поначалу холодные ощущения могут показаться неудобными, но это поможет облегчить вашу боль в долгосрочной перспективе.

Исследование, опубликованное в Journal of Clinical Research on Foot & Ankle, показывает, что выполнение этой процедуры в течение 20 минут значительно уменьшает боль на следующий день.

Помните, что эти советы не заменяют профессиональную медицинскую консультацию или диагностику. Всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем применять любой план лечения.

Напомним, врачи рассказали, какие риски для здоровья скрывает любовь к кофе.

Читайте также: