Как нельзя лечить ОРВИ - рассказала врач педиатр

Чтобы не навредить самолечением, при первых признаках ОРВИ лучше обратиться за профессиональной помощью и следовать советам врача

Педиатр Светлана Веретенко рассказала, что не нужно делать при ОРВИ

Врач не рекомендует сразу использовать антибиотики и вот почему

При некоторых вирусных инфекциях температура может подниматься даже выше 40 градусов. Это обычно пугает больных, и они начинают применять антибиотики. Но антибиотики не действуют на вирусы, их нельзя использовать только для профилактики осложнений ("чтобы не опустилось", "чтобы не было пневмонии"). Если при первом подозрении, что вдруг возможно осложнение использовать антибиотики это может спровоцировать развитие резистентности (устойчивости) к бактериям. Поэтому антибиотики нужно употреблять только в случае подтвержденной бактериальной инфекции, по назначению и рецепту врача.

Не следует использовать противовирусные препараты

По словам педиатра, эффективность противовирусных препаратов не доказана. Вирусов очень много, и они быстро мутируют, поэтому противовирусные препараты обычно неэффективны, что подтверждают многочисленные научные исследования. Исключением являются некоторые препараты для вируса гриппа, не ОРВИ, а именно подтвержденного вируса гриппа на ранних стадиях заболевания, препараты для лечения некоторых штаммов герпеса и гепатита. Для назначения этих препаратов есть четкие показания.

Гомеопатические препараты использовать не следует

Светлана Веретенко подвергает сомнению основной принцип гомеопатии, что "подобное лечится подобным" и что мизерные дозы действующего вещества, которые в ней применяются, способны повлиять на организм. Эффект от гомеопатии, по ее мнению, это эффект плацебо, кроме 'того, это и обременительно для вашего кошелька. Не подтверждена эффективность использования фитопрепаратов, эфирных масел, к тому же они могут вызывать аллергические реакции и бронхоспазм.

Не использовать сиропы от кашля у детей до 5-6 лет

В составе большинства сиропов от кашля муколитики – вещества, разжижающие мокроту, таким образом увеличивающие ее количество. Дети до 5-6 лет имеют слабый кашлевой толчок, им сложно откашлять слизь. Поэтому использование сиропов от кашля в раннем возрасте может усугубить ситуацию. А для детей до года использование муколитиков крайне опасно.

Врач не советует использовать "сложные" капли в нос

Подразумевается капли с антибиотиком. Так же как и обычные антибиотики, использование их без назначения способствует развитию антибиотикорезистентности.

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