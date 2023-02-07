Отказались воевать против Украины: в Крыму осудили военных РФ

Российские военные получили 3,4 и 3,5 года колонии.
Во временно оккупированном Севастополе российских военных приговорили к 3,4 и 3,5 годам колонии из-за отказа воевать против Украины.
Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".
Как говорится, речь идет о двух двоюродных братьях – военнослужащих Белогорского гарнизона Амурской области РФ.
Их осудили по уголовной статье "неисполнение приказа". Свою вину они признали частично.
Напомним, в Беларуси приговорили к 13 годам колонии "рельсового партизана" за поджог на железной дороге.
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