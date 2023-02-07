Российские хакеры атаковали американских ученых-ядерщиков – Reuters

Атака произошла именно тогда, когда Путин заявил, что Россия будет готова применить ядерное оружие для "защиты своей территории".

Прошлым летом российская хакерская группа, известная как Cold River, атаковала три лаборатории ядерных исследований в Соединенных Штатах.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на проанализированные Интернет-записи и данные пяти экспертов по кибербезопасности.

Отмечается, что в период с августа по сентябрь, когда президент Владимир Путин заявил, что Россия будет готова использовать ядерное оружие для защиты своей территории, Cold River атаковала Брукхейвенскую (BNL), Аргонскую (ANL) и Ливерморскую национальные лаборатории имени Лоуренса (LLNL), согласно Интернет-записям, показавшим, что хакеры создавали фальшивые страницы для входа в систему для каждого учреждения и посылали электронные письма ученым-ядерщикам, пытаясь заставить их раскрыть свои пароли.

Издание не смогло выяснить, почему именно эти лаборатории были избраны мишенью и была ли попытка успешной.

По словам исследователей кибербезопасности и западных чиновников, российские хакеры Cold River ужесточили свою кампанию против союзников Киева после вторжения России в Украину.

Reuters пишет, что хакерская атака произошла, когда международные эксперты вошли на контролируемую Россией территорию Украины, чтобы проверить крупнейшую в Европе атомную электростанцию – ЗАЭС, и оценить риск того, что, по словам обеих сторон, может стать разрушительной радиационной катастрофой на фоне мощных обстрелов поблизости. .

Напомним, российские хакеры атаковали правительственный сайт Германии после решения о танках для ВСУ.

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