Російські хакери атакували американських вчених-ядерників – ​​Reuters

Атака відбулась саме тоді, коли Путін заявив, що Росія буде готова застосувати ядерну зброю для "захисту своєї території".

Минулого літа російська хакерська група, відома як Cold River, атакувала три лабораторії ядерних досліджень у Сполучених Штатах.

Про це пише Reuters із посиланням на проаналізовані Інтернет-записи й дані п'ятьох експертів з кібербезпеки.

Зазначається, що у період від серпня по вересень, коли президент Володимир Путін заявив, що Росія буде готова використати ядерну зброю для захисту своєї території, Cold River атакувала Брукхейвенську (BNL), Аргонську (ANL) і Ліверморську національні лабораторії імені Лоуренса (LLNL), згідно з Інтернет-записами, які показали, що хакери створювали фальшиві сторінки для входу в систему для кожної установи й надсилали електронні листи вченим-ядерникам, намагаючись змусити їх розкрити свої паролі.

Видання не змогло з'ясувати, чому саме ці лабораторії були обрані мішенню і чи була спроба успішною.

За словами дослідників кібербезпеки та західних урядовців, російські хакери Cold River посилили свою кампанію проти союзників Києва після вторгнення Росії в Україну.

Reuters пише, що хакерська атака відбулась, коли міжнародні експерти увійшли на контрольовану Росією територію України, щоб перевірити найбільшу в Європі атомну електростанцію – ЗАЕС, та оцінити ризик того, що, за словами обох сторін, може стати руйнівною радіаційною катастрофою на тлі потужного обстрілу поблизу.

Нагадаємо, російські хакери атакували урядовий сайт Німеччини після рішення про танки для ЗСУ.

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