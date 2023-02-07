Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські хакери атакували американських вчених-ядерників – ​​Reuters

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
483
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські хакери атакували американських вчених-ядерників – ​​Reuters

Фото: Getty Images

Атака відбулась саме тоді, коли Путін заявив, що Росія буде готова застосувати ядерну зброю для "захисту своєї території".

Минулого літа російська хакерська група, відома як Cold River, атакувала три лабораторії ядерних досліджень у Сполучених Штатах.  

Про це пише Reuters із посиланням на проаналізовані Інтернет-записи й дані п'ятьох експертів з кібербезпеки.

Зазначається, що у період від серпня по вересень, коли президент Володимир Путін заявив, що Росія буде готова використати ядерну зброю для захисту своєї території, Cold River атакувала Брукхейвенську (BNL), Аргонську (ANL) і Ліверморську національні лабораторії імені Лоуренса (LLNL), згідно з Інтернет-записами, які показали, що хакери створювали фальшиві сторінки для входу в систему для кожної установи й надсилали електронні листи вченим-ядерникам, намагаючись змусити їх розкрити свої паролі.

Видання не змогло з'ясувати, чому саме ці лабораторії були обрані мішенню і чи була спроба успішною.

За словами дослідників кібербезпеки та західних урядовців, російські хакери Cold River посилили свою кампанію проти союзників Києва після вторгнення Росії в Україну. 

Reuters пише, що хакерська атака відбулась, коли міжнародні експерти увійшли на контрольовану Росією територію України, щоб перевірити найбільшу в Європі атомну електростанцію – ЗАЕС, та оцінити ризик того, що, за словами обох сторін, може стати руйнівною радіаційною катастрофою на тлі потужного обстрілу поблизу.

Нагадаємо, російські хакери атакували урядовий сайт Німеччини після рішення про танки для ЗСУ.

Читайте також:

Мінус бойовий літак: українські прикордонники збили ворожий штурмовик над Бахмутом

Мінус бойовий літак: українські прикордонники збили ворожий штурмовик над Бахмутом

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
483
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація