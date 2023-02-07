Відмовилися воювати проти України: у Криму засудили військових РФ

Російські військові отримали 3,4 і 3,5 року колонії.

У тимчасово окупованому Севастополі російських військових засудили до 3,4 і 3,5 року колонії через відмову воювати проти України.

Про це повідомив Telegram-канал "Кримський вітер".

Як зазначається, йдеться про двох двоюрідних братів – військовослужбовців Білогірського гарнізону Амурської області РФ.

Їх засудили за кримінальною статтею "невиконання наказу". Свою вину вони визнали частково.

Нагадаємо, у Білорусі засудили до 13 років колонії "рейкового партизана" за підпал на залізниці.

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