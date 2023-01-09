Как готовить и есть картофель, чтобы похудеть

Какие ошибки нужно избегать, чтобы есть картофель и похудеть, читайте в материале ТСН.ua

Из-за высокого содержания углеводов, картофель многие считают вредным продуктом. По крайней мере, опасным в диетах для похудения.

На самом деле картофель сложный и полезный углевод, богатый питательными веществами. Картофель кроме углеводов содержит клетчатку, белки, витамин С, витамины В3 и В6, железо, магний, калий, медь, марганец.

Как картофель влияет на вес

Были проведены исследования, в ходе которых ученые проверяли влияние картофеля на похудение. Две группы людей в течение времени соблюдали низкокалорийную диету, но в одной группе картофель был частью рациона, а в другой – нет. Результаты показали, что потребление картофеля не вызывает увеличения веса – люди из обеих групп похудели.

Как показали исследования для похудения и для здоровья, имеет значение способ приготовления овоща (картофель фри, например, повышает риск ожирения).

Как готовить и употреблять в пищу картофель, чтобы похудеть

Каких ошибок нужно избегать, чтобы картофель стал частью здорового рациона и плана похудения.

Жарки на сковороде или во фритюре. Исследования показывают, что картофель фри вредит как здоровью, так и фигуре. Вместо такой жарки используйте такие полезные методы приготовления овощей как запекание и варку. При запекании, чтобы уберечься лишних калорий, не используйте бекон, сыр, сметану и майонез.

Потребление клетчатки. Участники исследования 2020 года в течение четырех недель ежедневно съедали один картофельный гарнир или гарнир из очищенного зерна — целозерновую пасту или белый рис.Оказалось, что те, кто потреблял картофель вместо рафинированных зерновых, имели лучший общий показатель диет, так как получали больше клетчатки – вещества, тесно связанного с потерей веса, утверждают в Harvard Health Publishing. Поэтому когда дело доходит добавлять или не добавлять картофель в свой рацион, подумайте сначала о потребляемых вами рафинированных углеводах, которые можно заменить — о белом хлебе, крекерах, пицце, обычных макаронных изделиях, большинстве хлебобулочных изделий.

Контролируйте размер порции. Несмотря на то, что простой картофель является полезным дополнением к вашему рациону, если вы едите больше калорий, чем нужно вашему телу, вы наберете вес. Пытаясь похудеть на диете с пониженным содержанием калорий, необходимо учитывать все потребляемые продукты и их калорийность и соблюдать соответствующие размеры порций. Согласно руководству по питанию для американцев на 2015-2020 гг. количество порций крахмалистых овощей (картофеля, кукурузы, зеленого горошка, фасоли и т. д.) должно составлять 4-8 в неделю.

Ешьте картошку с кожурой. Потребление кожуры увеличивает количество клетчатки в рационе. Средний картофель с кожурой обеспечивает 7% дневной потребности в клетчатке. Клетчатка уменьшает риск злоупотребления источниками сахара и простых углеводов — конфетами, булочками и т.д. Поэтому следует запекать картофель с кожурой. Но перед этим тщательно вымойте ее, чтобы удалить грязь и мусор.

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