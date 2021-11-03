Тест «Дом-дерево-человек» определит вашу личность

Психологи считают, что так же, как эксклюзивная подпись каждого из нас, наши маленькие рисунки и каракули служат уникальными источниками информации о нашей личности.

Когда мы рисуем, подсознательно проецируем на лист бумаги основные характеристики и черты личности. Вот почему эти маленькие картинки так важны.

Предлагаем вам узнать больше о себе с помощью теста "Дом-Дерево-Человек" — проективной методики, предназначенной для определения основных черт личности человека. Методика подходит как для детей, так и для взрослых. После того, как рисунок с домом, деревом и человеком будет готов, для расшифровки теста можно воспользоваться нашей помощью.

Нарисуйте дом, дерево и человека и узнайте, что рисунок расскажет о вашей личности.

Что будем анализировать на вашем рисунке?

Размеры рисунка отражают уровень вашей самооценки и уверенности.

Штрихи и линии (их нажим и жесткость) указывают на уровень решимости и то, насколько комфортно вы чувствуете себя во время процесса принятия решений. Например, если вы имеете тенденцию проводить ту же линию дважды, это свидетельствует о неуверенности, неудовлетворенности и неконтролируемом перфекционизме.

Ясность символизирует гармонию и упругость.

Тест Дом-Дерево-Человек

Образ дома

Дом олицетворяет семейные отношения – то, как вы видите и интерпретируете дом и семейную жизнь. Это много говорит о том, как вы относитесь к семейным ценностям в целом и вашей семье в частности.

Крыша: олицетворяет интеллектуальную и духовную жизнь.

Дымоход: эмоциональная и половая жизнь. Выходящий из дымохода дым символизирует внутреннее напряжение.

Стены: жесткость и сильные стороны вашей личности.

Дверь и окна: отношения с окружающим миром, социальный контекст, уровень интеграции. Например, очень большая дверь показывает, что вы очень зависимы.

Тротуары: открытость, доступ к вашей интимной семейной жизни.

Основание: стабильность и контакт с реальностью.

Тест Дом-Дерево-Человек

Образ дерева

Дерево символизирует самые глубокие и бессознательные аспекты вашей личности. Оно представляет те вещи, которые вы обычно держите в себе.

Крона: идеи, мнения, Я-концепция. К примеру, густота кроны напрямую связана с умственной деятельностью.

Ветви: социальные контакты, стремление и уровень удовлетворенности или разочарования.

Ствол: представляет ваше чувство себя, невредимость вашей личности. Если он изогнут, это означает, что вы гибкие и легко адаптируетесь.

Корни связаны с вашим бессознательным и инстинктивным внутренним миром и ориентацией.

Основание: контакт с реальностью и стабильность. К примеру, его отсутствие означает трудности справиться с реальностью.

Тест Дом-Дерево-Человек

Образ человека

Человек представляет Я-концепцию, ваше идеальное Я. Это показывает ваше отношение к этому миру, а также то, каким образом сосуществуют ваша социальная жизнь и внутренний мир.

Голова: смекалка, коммуникабельность, воображение, Например, если голова больше тела, это означает, что у вас поразительные интеллектуальные способности.

Волосы: сексуальность, мужество и чувственность.

Глаза: социальное общение и ваше восприятие окружающего мира.

Рот: чувственность, сексуальность и вербальное общение. Если рот на вашей картинке просто прямая линия, значит вы вербально агрессивны.

Нос: фаллический символ.

Руки: аффективность, агрессивность.

Шея: импульсный контроль.

Ноги: контакт с реальностью, опора, устойчивость и безопасность.

Ноги: сексуальность и злость.

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