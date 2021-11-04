Астрологический прогноз на 4 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Поступки дня: день, когда важен не результат, а процесс, от которого в любом случае и рекомендуется получать удовольствие. Удачными будут командировки (если, конечно, позволит эпидемическая обстановка), купля-продажа и финансовые операции.
Символ дня: лабиринт, хребет.
Стихия дня: Земля, Огонь.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий, от пассивного времяпрепровождения лучше отказаться.
Число дня: 2.
Цвет дня: малахитовый, изумрудный.
Камни дня: огненный опал, сердолик.
За какую часть тела отвечает: весь организм в целом.
Болезни дня: при обострении хронических заболеваний необходимо сразу же принять необходимые меры – лучше всего обратиться к врачу и следовать всем его указаниям
Афоризм дня: "Вижу цель, не замечаю препятствий".
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: можно признаваться в любви, предлагать руку и сердце и принимать это предложение.
Мистика дня: можно проводить подготовку к магическим обрядам, направленным на исцеление после болезни.
Табу дня: необходимо остерегаться колющих и режущих предметов – даже хлеб лучше не резать, а ломать руками.
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