Астрологический прогноз на 4 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Поступки дня: день, когда важен не результат, а процесс, от которого в любом случае и рекомендуется получать удовольствие. Удачными будут командировки (если, конечно, позволит эпидемическая обстановка), купля-продажа и финансовые операции.

Символ дня: лабиринт, хребет.

Стихия дня: Земля, Огонь.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий, от пассивного времяпрепровождения лучше отказаться.

Число дня: 2.

Цвет дня: малахитовый, изумрудный.

Камни дня: огненный опал, сердолик.

За какую часть тела отвечает: весь организм в целом.

Болезни дня: при обострении хронических заболеваний необходимо сразу же принять необходимые меры – лучше всего обратиться к врачу и следовать всем его указаниям

Афоризм дня: "Вижу цель, не замечаю препятствий".

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: можно признаваться в любви, предлагать руку и сердце и принимать это предложение.

Мистика дня: можно проводить подготовку к магическим обрядам, направленным на исцеление после болезни.

Табу дня: необходимо остерегаться колющих и режущих предметов – даже хлеб лучше не резать, а ломать руками.

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