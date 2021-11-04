Астрологічний прогноз на 4 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Вчинки дня: день, коли важливим є не результат, а процес, від якого в будь-якому разі і рекомендується отримувати задоволення. Вдалими будуть відрядження (якщо, звичайно, дозволить епідемічна ситуація), купівля-продаж та фінансові операції.

Символ дня: лабіринт, хребет.

Стихія дня: Земля, Вогонь.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій, від пасивного проведення часу краще відмовитися.

Число дня: 2.

Колір дня: смарагдовий, малахітовий.

Камені дня: вогняний опал, сердолік.

За якусь частину тіла відповідає: весь організм загалом.

Хвороби дня: при загостренні хронічних захворювань необхідно одразу ж вжити необхідних заходів – найкраще звернутися до лікаря та дотримуватися всіх його вказівок

Афоризм дня: "Бачу мету, не помічаю перешкод".

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб і стосунки дня : можна освідчуватися в коханні, пропонувати руку і серце та приймати цю пропозицію.

Містика дня: можна проводити підготовку до магічних обрядів, спрямованих на лікування після хвороби.

Табу дня: необхідно остерігатися колючих та ріжучих предметів – навіть хліб краще не різати, а ламати руками.

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