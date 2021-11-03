Тест «Дім-дерево-людина» визначить вашу особистість

Психологи вважають, що так само, як ексклюзивний підпис кожного з нас, наші маленькі малюнки та каракулі є унікальними джерелами інформації про нашу особистість.

Коли ми малюємо, підсвідомо проектуємо на аркуш паперу основні характеристики та риси особистості. Ось чому ці маленькі малюнки так важливі.

Пропонуємо вам дізнатися більше про себе за допомогою тесту "Будинок-Дерево-Людина" — проективної методики, що призначена для визначення основних рис особистості людини. Методика підходить і для дітей та для дорослих будь-якого віку. Після того, як малюнок з домом, деревом і людиною буде готовий, для розшифровки тесту можна скористатися нашою допомогою.

Намалюйте будинок, дерево і людину і дізнайтеся, що малюнок розповість про вашу особистість.

Що будемо аналізувати на вашому малюнку?

Розміри малюнка відображають рівень вашої самооцінки та впевненості.

Штрихи і лінії (їхній натиск, твердість і твердість) вказують на рівень рішучості і те, наскільки комфортно ви відчуваєте себе під час процесу прийняття рішень. Наприклад, якщо ви маєте тенденцію провести ту саму лінію двічі, це свідчить про невпевненість, незадоволеність і неконтрольований перфекціонізм.

Ясність символізує гармонію і гнучкість.

Тест Будинок-Дерево-Людина

Образ будинку

Будинок уособлює сімейні відносини - те, як ви бачите і інтерпретуєте дім і сімейне життя. Це багато говорить про те, як ви ставитеся до сімейних цінностей загалом і вашої родини зокрема.

Дах: уособлює інтелектуальне, фантазійне та духовне життя.

Димохід: емоційне і статеве життя. Дим, що виходить з димоходу, символізує внутрішню напругу.

Стіни: твердість і сильні сторони вашої особистості.

Двері та вікна: стосунки з навколишнім світом, соціальний контекст, рівень інтеграції. Наприклад, дуже великі двері показують, що ви дуже залежні.

Тротуар: відкритість, доступ до вашого інтимного сімейного життя.

Основа: стабільність і контакт з реальністю.

Тест Будинок-Дерево-Людина

Образ дерева

Дерево символізує найглибші та найбільш несвідомі аспекти вашої особистості. Він представляє ті речі, які ви зазвичай тримаєте при собі.

Корона: ідеї, думки, Я-концепція. Наприклад, густота крони безпосередньо пов'язана з розумовою продуктивністю.

Гілки: соціальні контакти, прагнення та рівень задоволеності чи розчарування.

Стовбур: представляє ваше відчуття себе, неушкодженість вашої особистості. Якщо він вигнутий, це означає, що ви гнучкі та легко адаптуєтесь.

Коріння: пов’язані з вашим несвідомим та інстинктивним внутрішнім світом, перевіркою реальності та орієнтацією.

Основа: контакт з реальністю і стабільність. Наприклад, його відсутність означає труднощі впоратися з реальністю.

Тест Будинок-Дерево-Людина

Образ людини

Людина представляє Я-концепцію, ваше ідеальне Я. Це показує ваше ставлення до цього світу, як співіснують ваше соціальне життя і внутрішній світ.

Голова: кмітливість, комунікабельність, уява, комунікабельність. Наприклад, якщо голова більше тіла, це означає, що у вас вражаючі інтелектуальні здібності.

Волосся: сексуальність, мужність і чуттєвість.

Очі: соціальне спілкування та ваше сприйняття навколишнього світу.

Рот: чуттєвість, сексуальність і вербальне спілкування. Якщо рот на вашій картинці просто пряма лінія, це означає, що ви вербально агресивні.

Ніс: фалічний символ.

Руки: афективність, агресивність.

Шия: імпульсний контроль.

Ноги: контакт з реальністю, опора, стабільність і безпека.

Ноги: сексуальність і агресивність.

А ще пройдіть Тест-малюнок визначить риси вашої особистості

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