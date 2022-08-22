Зачем запивать кофе водой

Во многих кафе вместе с кофе подают стакан чистой холодной воды. Для чего нужно запивать кофе водой и как это правильно делать – в процессе или после, читайте в материале ТСН.ua

Как и почему возникла традиция пить кофе с водой

Как и многие другие кофейные традиции, ритуал запивать кофе холодной водой возник в арабских странах в XVI веке. Версий, откуда возникла эта мода достаточно много. Некоторые исследователи уверяют, что эта традиция появилась среди богатых вельмож, таким образом пытавшихся не допустить обезвоживания организма, а о таком влиянии напитка на организм арабы уже знали. Другие исследователи утверждают, что с помощью воды любители кофе в южных странах с жарким климатом пытались обезопасить себя от повышения давления и температуры. В пользу этой теории говорит тот факт, что в некоторых странах водой запивали не только горячий кофе, но и чай. Еще одна версия утверждает, что чередуя кофе и воду, получали более яркие вкусовые ощущения. На сегодняшний день научно доказано, что холодная вода между глотками кофе очищает вкусовые рецепторы, восстанавливая тем самым восприимчивость ко вкусу кофе.

В Европу традиция подавать стакан воды к кофе возникла в XIX веке. Считается, что использовать воду к кофе начали в Австрии – женщины, находясь в общественном месте, не могли себе позволить испачкать блюдечко грязной, из-под кофе ложечкой, а облизать ее было просто немыслимо. Еще одна мысль о воде к кофе – в Германии, Англии, Франции люди проводили в кафе, которые были центрами обмена новостей, мнений, много времени. Чтобы не перегружать свой организм большим количеством кофеина, пожилые посетители заказывали одну чашку напитка и стакан воды и растягивали процесс питья на долгое время.

Зачем современные баристы рекомендуют воду к чашке кофе

Вода очищает вкусовые рецепторы и помогает почувствует настоящий вкус кофе.

В летнее время вода помогает охладиться после выпитой чашки горячего напитка.

Как известно, кофе окрашивает зубную эмаль, и глоток воды, выпитой после глотка кофейного напитка, уменьшает риск окрашивания эмали.

Если вкус кофе слишком яркий и нужно смягчить его горечь или кислинку, вода поможет это сделать.

Кофеин обладает свойством обезвоживать организм, а стакан чистой холодной воды восстановит водный баланс.

Зачем запивать кофе водой: советы медиков

Существует множество видов кофе и кофейных напитков, важна разница между растворимым и свежемолотым кофе из цельных зерен. Кофейное зерно неоднородно и содержит два разных по своим свойствам вещества, по-разному влияющих на человеческий организм. Наружная оболочка кофейного зерна содержит кофеин – алкалоид, который обеспечивает бодрящий эффект., а внутренняя оболочка – алкалоид теобромин. Таким образом, приготовленный из цельного зерна молотый кофе обеспечивает поступление в наш организм сразу двух алкалоидов. Действуют они не сразу, первым начинает действовать кофеин, теобромин начинает действовать только через 20-25 минут. Как они оказывают влияние на организм?

Кофеин сужает сосуды всех органов кроме почек, сосуды которых наоборот расширяются. Поэтому чашечка кофе повышает артериальное давление и сопровождается позывами к мочеиспусканию. Но примерно после 25 минут под действием теобромина в организме начинаются обратные процессы: сосуды всех органов начинают расширяться, а в почках – сужаются, иногда вызывая там неприятное ощущение. Чтобы предотвратить нарушения кровотока в почках через 20 минут после употребления кофе рекомендуется запивать его водой.

Для производства растворимого и гранулированного кофе используется только внутренняя часть зерна с низким содержанием кофеина. Именно поэтому растворимый кофе практически не бодрит, а у некоторых даже вызывает сонливость. Через 20 минут после чашечки кофе наступает теоброминовая фаза воздействия кофе, которая вызывает сонливость и длится около часа. Этот промежуток наиболее опасен для водителей, поскольку именно в это время чаще всего случаются аварии на дорогах. Чтобы снизить влияние теобромина на организм, достаточно запивать кофе обычной водой. Или совсем перейти на крепкий чай, у которого только кофеиновая фаза, а значит, он не провоцирует сонливость.

Как в разных странах пьют кофе с водой

В Греции и Турции принято каждый глоток кофе запивать глотком воды. В Испании более распространен кофе с молоком, который, конечно, не запивают водой, но там, где пьют эспрессо, воду выпивают перед кофе. Во Франции преимущественно воду выпивают перед кофе. В скандинавских странах подают в кофе горячую воду.

Как правильно пить воду к кофе

Пить воду можно перед употреблением кофе, в процессе или после, здесь четких правил нет. В первом случае вода подготовит рецепторы к ароматному напитку. Обычно для этого достаточно сделать несколько глотков. Можно водой запивать каждый глоток кофе, можно запитьь кофе водой, чтобы очистить и прополоскать эмаль зубов.

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