Не стоит делать это утром: три наиболее распространенные ошибки, приводящие к увеличению веса

Пожалуй, не стоит говорить, что завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня, особенно для похудения.

Здоровый завтрак может подпитать ваше тело и мозг, чтобы вы готовы начать свой день. Однако люди очень часто совершают ошибки во время утреннего приема пищи, что может привести к увеличению веса.

Об этом пишет She Finds.

О утренних ошибках рассказали доктор Даниэле Боер, эксперт по здравоохранению и писательница из Института Фарра, Лиза Ричардс, диетология и автор диеты Candida, и Дана Эллис Ханнес — старшая диетология медицинского центра UCLA. Они соглашаются, что пропуск завтрака, добавление жирных сливок в кофе и употребление обработанной пищи утром может привести к увеличению веса. Узнайте больше ниже!

1. Пропуск завтрака

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Даже если вы думаете, что для похудения лучше пропустить завтрак, на самом деле это утверждение далеко от истины. Дэниел Боер не зря подчеркивает, что завтрак является самым важным приемом пищи за день. "Обязательно завтракайте после пробуждения", — подчеркивает он, поскольку "пропуск завтрака может привести к скачкам уровня сахара в крови и гормонального дисбаланса, который может вызвать вздутие живота и воспаление".

Поэтому так важно найти утром время, чтобы сытно позавтракать. Боер говорит, что завтракая вы способствуете более здоровому и стабильному пищеварению для похудения. Он предлагает "выбирать завтрак, богатый цельным зерном, белком и клетчаткой, чтобы вы дольше чувствовали сытость". Боер отметил, что это поможет предотвратить набор веса.

Он также рекомендует есть на завтрак фрукты с “низким содержанием сахара и высоким содержанием клетчатки”: “Фрукты с низким содержанием сахара могут помочь предотвратить прыжки уровня сахара в крови, которые могут привести к вздутию живота, тогда как фрукты с высоким содержанием клетчатки способствуют здоровому пищеварению. ”.

Доктор отмечает, что употребление на завтрак "ягод, яблок, груш, слив, персиков, инжира, киви, кокосов и болгарского перца" прекрасно помогает похудеть.

2. Добавление сливок и подсластителей кофе

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Хотя черный кофе может быть отличным для пищеварения и ускорения метаболизма, Лиза Ричардс предупреждает, что добавление жирных сливок или искусственных подсластителей к вашему утренному кофе может замедлить прогресс в похудении. Тяжелые сливки и искусственные подсластители могут привести к расстройству пищеварения, воспаления и вздутия живота.

"Большинство любителей кофе добавляют молоко или сливки, чтобы усилить вкус и кремовый характер часто горького и кислого напитка", — отмечает она, добавляя, что "хотя это обычное явление, добавление сливок также является способом потребления калорий, сахар и жир проникают в наш рацион., и они быстро скапливаются”.

Ричарда рекомендует "всегда проверять состав продуктов в отношении жиров, калорий и добавленного сахара". Она говорит, что лучше избегать любого добавления сахара и что 1-2 грамма должны быть вашим пределом.

Кроме того, Ричардс рассказала, что рафинированный сахар или столовый сахар вреден для кишечника и веса по многим причинам. "Этот тип сахара является сахарозой, он является сильным зажигателем, а также способствует размножению плохих кишечных бактерий", — говорит она. "Воспаление и чрезмерный рост вредных кишечных бактерий приведет к негативным последствиям для здоровья многих частей тела".

Если вы все же хотите подсластить свой кофе, "фрукты монаха" могут стать замечательной, здоровой альтернативой. "Экстракт плодов монаха содержит невероятные соединения, которые в 300-400 раз слаще сахара", — заключает Ричардс. Кроме того, он практически бескалорийный, поэтому не повлияет на уровень сахара в крови и не испортит ваши зубы.

3. Употребление обработанной пищи

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Элис Ханнес предупреждает, что обработанная еда на завтрак не утолит ваш голод и в конце концов приведет к энергетическим сбоям и перееданию позже в течение дня.

В частности, Ханнес отмечает, что самая плохая обработанная пища, которая приводит к воспалению и увеличению веса, — это пирожные для завтрака, изготовленные с рафинированными углеводами и добавлением сахара. "Наименее здоровый тип углеводов для употребления — это ультраобработанные углеводы, которые часто содержатся в упакованных продуктах, таких как выпечка, таких как энергетические батончики и пирожные", — объясняет Ханнес.

“Причина, по которой эти типы углеводов не являются безопасными в любом возрасте, не говоря уже о людях в возрасте 40 лет плюс, заключается в том, что они не приносят пищевой пользы, они часто лишены витаминов и минералов, антиоксидантов и противовоспалительных соединений. ”, – продолжает она.

Ханнес говорит, что рафинированный сахар и углеводы разрушают ваш метаболизм, потому что это приводит к "прыжкам инсулина, увеличению ИФР-1, маркера воспаления, и увеличивает риск хронических заболеваний и отложения жира".

Но, к счастью, если вы все еще хотите чего-нибудь сладкого утром, она рекомендует съесть "фрукты, наполненные клетчаткой" с "тарелкой овсяной каши", что может быть очень полезным для похудения. "Клетчатка может предотвратить и уменьшить воспаление, сохраняя движение желудочно-кишечного тракта".

В конце концов, самое главное, о чем следует помнить, когда дело доходит до вашего утреннего рациона, — насытить свое тело здоровой пищей, которую нужно употреблять в течение дня, и избегать типичных ошибок, упомянутых выше.

Поэтому обязательно не пропускайте завтрак, не добавляйте жирные сливки и рафинированный сахар в утреннюю чашку кофе и избегайте обработанных продуктов для завтрака, таких как сладкая выпечка.

Ваше тело скажет вам спасибо!

Инсулиноподобный фактор роста-1 (ИФР-1) — белок, по структуре и функциям подобен инсулину. Вырабатывается гепатоцитами в ответ на стимуляцию соматотропиновых рецепторов. Обеспечивает обратную связь с гипоталамусом и гипофизом по соматотропной оси (прямая — с секрецией соматостатина), а также секрецию ИФР-1 печенью, которую повышают инсулин, андрогены, эстрогены, а глюкокортикоиды ее снижают.

ИФР-1 является важнейшим эндокринным посредником действия соматотропного гормона, поэтому называется еще соматомедином С. В периферических тканях именно ИФР-1 обеспечивает практически все физиологические эффекты соматотропного гормона – оказывает эндокринную, аутокринную и паракринную регуляцию процессов роста, развития и дифференциации.

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