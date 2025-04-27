Пять привычек украинцев, которые укорачивают жизнь

Некоторые ежедневные привычки могут значительно снизить продолжительность жизни / © Credits

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Стресс от войны является очень весомым негативным фактором, сокращающим жизнь. Но некоторые привычки и образ жизни оказывают гораздо большее влияние на количество лет, которые человек может прожить качественно. Отказ хотя бы от некоторых вредных привычек может улучшить самочувствие и увеличить продолжительность жизни.

Об этом рассказал руководитель Лаборатории эпигенетики Института геронтологии им. Чеботарева НАМН Украины, кандидат биологических наук Дмитрий Красненков в интервью «РБК-Украина».

«Мы среди лидеров в мире по смертности от болезней сердца и сосудов: инфарктов, инсультов. Бесспорный враг №1 — курение. Бросить курить — это лучшее, что можно сделать для долголетия», — подчеркнул ученый.

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Красненков назвал еще четыре важных фактора, которые воруют у человека годы жизни:

Неправильное питание — из-за избытка вредной пищи и нехватки свежих овощей и фруктов человек набирает лишний вес, что создает чрезмерную нагрузку, прежде всего на сердце. Неактивный образ жизни — сидячая работа и малоподвижный отдых — причина многих проблем со здоровьем и, как следствие, преждевременной смерти. Недостаток нормального сна — из-за недосыпания организм человека истощается, ведь во время сна мозг восстанавливается и «ремонтирует» поврежденные клетки. Отсутствие качественного сна приводит к проблемам с памятью, вниманием, а также увеличивает риск серьезных болезней всех систем организма. Стресс и одиночество — негативные эмоции, кроме психологических и неврологических проблем, также больно бьют по сердцу и сосудам, что является прямой дорогой к инсульту и инфаркту.

«Общение с друзьями, поддержка близких, ощущение себя частью сообщества — это не роскошь, а важная составляющая здоровья и долголетия», — подчеркнул Дмитрий Красненков.

Напомним, по состоянию на август 2023 года численность населения Украины сократилась до 36,3 млн человек. По данным аналитиков, из-за войны также уменьшились средняя продолжительность жизни и рождаемость.