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- Здоров’я
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П’ять звичок українців, які скорочують життя
Якщо змінити свої щоденні звички, можна збільшити тривалість та якість життя, стверджує кандидат біологічних наук Дмитро Краснєнков.
Стрес від війни є дуже вагомим негативним фактором, який скорочує життя. Але деякі звички та спосіб життя мають набагато більший вплив на кількість років, які людина може прожити якісно. Відмова хоча б від деяких шкідливих звичок може покращити самопочуття і збільшити тривалість життя.
Про це розповів керівник Лабораторії епігенетики Інституту геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України, кандидат біологічних наук Дмитро Краснєнков в інтерв’ю «РБК-Україна».
«Ми серед лідерів у світі за смертністю від хвороб серця та судин: інфарктів, інсультів. Беззаперечний ворог №1 — паління. Кинути палити — це найкраще, що можна зробити для довголіття», — наголосив вчений.
Краснєнков назвав ще чотири важливі фактори, які крадуть в людини роки життя:
Неправильне харчування — через надлишок шкідливої їжі та брак свіжих овочів та фруктів людина набирає зайву вагу, що створює надмірне навантаження, насамперед на серце.
Неактивний спосіб життя — сидяча робота та малорухливий відпочинок є причинами багатьох проблем зі здоров’ям і, як наслідок, передчасної смерті.
Нестача нормального сну — через недосипання організм людини виснажується, адже під час глибокого сну мозок відновлюється та «ремонтує» пошкоджені клітини. Відсутність якісного сну веде до проблем з пам’яттю, увагою, а також збільшує ризик серйозних хвороб усіх систем організму.
Стрес і самотність — негативні емоції крім психологічних та неврологічних проблем також боляче б’ють по серцю та судинам, що є прямою дорогою до інсульту та інфаркту.
«Спілкування з друзями, підтримка близьких, відчуття себе частиною спільноти — це не розкіш, а важлива складова здоров’я і довголіття», — наголосив Дмитро Краснєнков.
Нагадаємо, Станом на серпень 2023 року кількість населення України скоротилася до 36,3 млн осіб. За даними аналітиків, через війну також зменшилися середня тривалість життя та народжуваність.