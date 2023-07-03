Самые популярные мифы о похудении: как мы себе лжем о потере веса

От подсчета калорий до ограничения углеводов: будьте осторожны с теми приятными мифами, которые могут взорвать вашу диету.

Мы часто врут себе по поводу потери веса. Ведь некоторые способы похудения, кроме того, что чаще всего вообще не приводят к потере веса, могут, наоборот, способствовать ее увеличению, а еще хуже – вызвать ряд проблем со здоровьем.

Об этом пишет The Telegraph.

Пудинги я не трогаю, но вино – это нормально

"Многие из нас идут на подобные компромиссы, но это действительно не подходит", — говорит доктор Сайра Хамид, консультант по эндокринологии и диабету Imperial College Healthcare NHS Trust и автор The Full Diet Cookbook.

"И пудинг, и вино содержат большое количество сахара, поэтому с этой точки зрения мы просто выбираем одну еду или напиток с высоким содержанием сахара, а не другой", — говорит она.

“Однако вино, вероятно, способствует набору веса, поскольку расслабленность от потребления алкоголя часто приводит к перекусу пищей, которой мы при других обстоятельствах пытались бы избежать, например, чипсы или шоколад. Кроме того, оно нарушает сон и увеличивает стресс, влияющий на набор веса”.

Подсчет калорий – это единственное, что имеет значение

"Согласно рекомендациям, мужчинам следует потреблять 1900 калорий, а женщинам — 1400 калорий ежедневно для похудения. Тем не менее, большая разница между потреблением 1900 калорий от сахара, жира или белка", — говорит Джайлз Йео, генетик из Кембриджского университета и автор книги калории не имеют значения. "Каждое из этих веществ имеет разную энергетическую стоимость для метаболизма, и это не было учтено ни в каких расчетах калорий, которые мы видим".

Возьмем белки: "Из каждых 100 калорий белка вы усваиваете только 70, поскольку 30 используются для его метаболизма. Это означает, что количество калорий, связанных с белком, ошибочно на 30 процентов". С другой стороны, жиры легко метаболизируются организмом, "поэтому, если вы потребляете 100 калорий жиров, вы усваиваете 100".

Перекус полезными батончиками – это хорошо

"Умный перекус небольшими порциями в течение дня допустим", — говорит Йео. Но перекус в форме "высокого содержания сахара и низкого содержания клетчатки", который продается нам в пакетах на полках супермаркетов, — это совсем другое. Чем меньше клетчатки и больше сахара содержит ваш "здоровый" батончик, тем больше он фактически становится печеньем или сладостями ".

Я был в спортзале, так что могу есть все, что хочу

"В самом деле, после интенсивной тренировки вы тратите больше энергии", — говорит Фрэнсис Х. Микурия, основательница Frances M Fitness в Челси. После физических упражнений организм продолжает работать – восстанавливает поврежденные мышечные ткани и клетки, что приводит к сожжению калорий в процессе чрезмерного потребления кислорода после тренировки.

"Этот эффект может длиться в течение 24 часов после тренировки", — объясняет Микурия. Однако стоит заметить: "Мнение о том, что вы можете себе позволить съесть целую порцию мороженого просто потому, что вы закончили интенсивную тренировку, опасна", добавляет она. Если вы потребляете больше калорий, чем вы тратите, все равно наберете вес.

Единственный способ похудеть – отказаться от углеводов

"В этом есть некая логика", — говорит Кэтрин Шарман, основательница компании Après Food. "При условии, что вы потребляете меньше калорий, чем тратите, главной причиной неспособности похудеть является контроль над инсулином", — добавляет она.

Углеводы быстро расщепляются в организме, превращаясь в быстро попадающие в кровь сахара. При повышении уровня сахара в крови поджелудочная железа вырабатывает инсулин, побуждающий клетки усваивать сахар для энергии или хранения. Но это не значит, что вам нужно полностью отказаться от углеводов.

Вместо этого Шарман советует не употреблять в пищу углеводы самостоятельно: "Совмещайте их с небольшим количеством жиров, таких как авокадо, арахисовое или миндальное масло, поскольку они замедляют поглощение глюкозы и фруктозы в кровь и дольше насыщают организм". Добавление белка также помогает, поскольку его усвоение занимает больше времени, что замедляет стул желудка.

Это все мои гормоны

"Похудение может быть сложнее для женщин после менопаузы, но это не невозможно", — говорит доктор Луиз Ньюсон, семейный врач и эксперт по менопаузе.

Причины набора веса на этом этапе многообразны, но гормоны играют роль. "Во время перименопаузы и менопаузы наш организм пытается компенсировать падение уровней эстрогена, пытаясь найти его источник в других местах, включая другую форму гормона, вырабатываемого жировыми клетками".

Вы можете заметить, что в ответ на это у вас начинает развиваться "запаска", а также может возникнуть сильное желание к еде с высоким содержанием сахара или нездоровых жиров, которые организм, в свою очередь, откладывает как абдоминальный жир, вырабатывающий эстрон. – говорит доктор Ньюсон.

Важнейшим шагом является внедрение здорового и разумного питания, физических упражнений и сна, но заместительная гормональная терапия (ЗГТ) также может помочь. “В моей клинике женщины, принимающие ЗГТ (часто также с тестостероном), обнаруживают, что теряют вес. Часть этого связана с метаболическими изменениями, которые происходят и улучшаются во время ЗГТ, а часть связана с тем, что женщины чувствуют себя лучше благодаря ЗГТ, поэтому они больше занимаются спортом».

У всех есть небольшой животик

"По мере того, как мы стареем, большинство людей набирает вес", — говорит доктор Нил Сринивасан, консультант-кардиолог. "Но наличие лишних жировых отложений в области брюшной полости, известное как абдоминальная адипозность, сильно связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертностью от рака", — объясняет Сринивасан.

"Это также тесно связано с повышенным уровнем холестерина (что может повлечь за собой сердечный приступ и сосудистую деменцию) и системной вспыльчивостью (что может влиять на риск сердечных приступов, инсультов и рака)", — добавила он. Поэтому это не столь безопасно, как вам, может быть, кажется.

Я совсем немного…

Одна ложка пасти здесь и несколько чипсов. Все это скапливается.

Прежде чем вы поймете, вы съедите дополнительно 100 или более калорий, не замечая этого. Добавление еще 120 ккал к вашему обычному рациону может привести к накоплению 2-4 кг жира за один год.

"Все это является дополнительной пищей для организма, которую нужно метаболизировать", — говорит Хамид. "Через час в вашей крови будет больше сахара. Инсулин будет работать, чтобы перевести этот дополнительный сахар в жировые запасы".

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