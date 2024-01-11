"А я не напружуюся!": ексспівробітник КДБ пояснив, що означає дивний "жарт" Путіна

У цих словах – життєве кредо та підхід до керівництва державою президента РФ.

Нещодавно кремлівський диктатор Володимир Путін зробив доволі цікаву заяву про те, що він узагалі-то "не напружується". Російський лідер буцімто пожартував, однак насправді – сказав абсолютну правду.

Про це 24 Каналу сказав колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

Путін не напружувався 25 років

За словами опозиціонера, президент Росії – дурень і обирали його теж дурні. А все для того, щоб Путін "сидів у резиденціях і катався на яхтах".

"Він сказав абсолютну правду. Навіщо йому напружуватися? І ця людина на камеру на 25-му році, коли йде на вибори, каже: "А я не напружуюся", – зазначає він.

На думку Жирнова, в такий спосіб лідер держави-агресора дав відповідь усім людям, які:

резонно говорять йому: "Володимире Володимировичу, ми тут замерзаємо. Напевно, ви не в курсі".

Втім, не варто думати, що очільник Кремля про вищезгадані проблеми не знає. "Все він у курсі, проте йому абсолютно на це наплювати", – запевняє він.

воюють проти України та вмирають за диктатора.

Жирнов радить солдатам армії РФ також "не напружуватися" на фронті, як Путін, і залишити його. "Підіть з цього фронту зі зброєю, танками, пушками й прийдіть просто до нього у Кремль та скажіть: "Досить, можливо, тобі не напружуватися? Ти вбив пів мільйона людей на нікому не потрібній війні. Час тобі до Гааги, посидиш у хорошій в'язниці, там дійсно не треба напружуватися", – зауважив колишній співробітник КДБ.

Цілком імовірно, вважає ексспівробітник Служби зовнішньої розвідки Росії, що цю заяву зробив двійник Путіна. Мовляв, умовний Патрушев у навушник йому міг сказати про недоречність цих слів, зважаючи на те, що диктатор вчергове йде на вибори президента.

"Він посидів, подумав: "Це жарт". У навушник сказали: "Ти що говориш? Ти що, не розумієш, що перед тобою камери стоять, що люди це дивитимуться, слухатимуть, розбиратимуть. Скажуть, що він повний дурень", – додав Сергій Жирнов.

Такою заявою Володимир Путін визнав, що всі ці роки на посаді президента Росії він нічого не робив.

"25 років Путін не напружувався! Це кандидат, який іде на вибори! Це його передвиборча програма: "Володимире Володимировичу, що ви хочете робити наступні 6 років? – Не напружуватися!". Це – його реальна політика, його кредо. Так він живе, так він керує країною", – сказав він.

Саме тому, каже Жирнов, у Росії вже місцями немає комунальних послуг, економіки та курячих яєць.

"Ще чогось не буде, адже ця людина не напружується. І люди його збираються обирати", – додав колишній співробітник КДБ.

Раніше Жирнов припустив, що змусить Путіна піти на компроміс у війні.

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