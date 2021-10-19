Заразніший за "Дельту": у Британії знайшли новий варіант COVID-19

Заразніший за "Дельту": у Британії знайшли новий варіант COVID-19

Штам AY.4.2 поки зафіксували тільки на території Британії, але на нього вже припадає майже 10% нових випадків захворювання в цій країні.

Британські вчені знайшли новий варіант коронавірусу, який мутував від штаму "Дельта" і нібито є ще більш небезпечним.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами кембриджського вченого Джеффрі Барретта і директора інституту генетики Лондонського університету Франсуа Балу, цей варіант, який отримав назву AY.4.2, заразніший за "Дельту" на 10-15%.

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Зараження AY.4.2 поки зафіксували тільки на території Великої Британії, але на нього вже припадає майже 10% нових випадків захворювання в цій країні.

За словами Франсуа, Балу, AY.4.2 може стати найзаразнішим варіантом коронавірусу, виявленим від початку пандемії.

Джеф Барретт, в свою чергу, зазначив, що зростання захворюваності на коронавірус у Британії насамперед пов'язане із нехтуванням заходами профілактики жителями країни, а не з появою нового штаму.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, станом на середину жовтня Україна займає друге місце за рівнем смертності від COVID-19 серед країн Європи.

Як повідомлялося, в даний час у "червоній" зоні карантину перебувають 5 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська.

Київ незабаром також може перейти в "червону" зону карантину через те, що в столиці завантажені вже 70% лікарняних ліжок.

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