У Техасі впав та загорівся пасажирський літак

Наймолодшому пасажиру було 10 років.

Під час зльоту в аеропорту Хьюстона (штат Техас) зазнав аварії літак McDonnell Douglas MD-87, на борту якого перебувала 21 особа. Наймолодшому пасажиру було 10 років.

Про це пише CNN.

Авіакатастрофа трапилася у вівторок вранці на полі біля аеропорту. Зазначають, літак прямував до Бостона. Під час зльоту він вдарився об огорожу та спалахнув полум’ям.

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За інформацією місцевих чиновників, на борту було 18 пасажирів, 2 пілоти та персонал, який їх супроводжував. Усім їм вдалося безпечно покинути літак. Лише двоє людей отримали легкі травми, їх госпіталізували, але згодом повернули в аеропорт. Одна людина повідомила про біль у спині, інша - про проблеми з диханням, повідомив суддя округу Уоллер Трей Дюхон через Facebook .

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) та Національна рада з безпеки транспорту (NTSB) будуть проводити розслідування.

Нагадаємо, у Німеччині поблизу міста Бухен впав легковий гелікоптер. За попередньою інформацією, в авіакатастрофі загинуло 3 людей.

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