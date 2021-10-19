В Техасе упал и загорелся пассажирский самолет

Самому молодому пассажиру было 10 лет.

Во время взлета в аэропорту Хьюстона (штат Техас) потерпел крушение самолет McDonnell Douglas MD-87, на борту которого находился 21 человек. Самому молодому пассажиру было 10 лет.

Об этом пишет CNN.

Авиакатастрофа произошла во вторник утром на поле возле аэропорта. Отмечают, самолет направлялся в Бостон. Во время взлета он ударился об ограждение и загорелся пламенем.

По информации местных чиновников, на борту было 18 пассажиров, 2 пилота и персонал, который их сопровождал. Всем им удалось безопасно покинуть самолет. Лишь два человека получили легкие травмы, их госпитализировали, но впоследствии вернули в аэропорт. Один человек сообщила о боли в спине, другой — имел проблемы с дыханием, сообщил судья округа Уоллер Трей Дюхон через Facebook.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности транспорта (NTSB) будут проводить расследование.

Напомним, в Германии вблизи города Бухен упал легковой вертолет. По предварительной информации, в авиакатастрофе погибли 3 человека.

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