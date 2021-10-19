Арест Саакашвили в Грузии: врачи рекомендуют госпитализировать его

Существуют высокие риски осложнений здоровья политика.

В связи с состоянием здоровья третьего президента Грузии Саакашвили, который после задержания объявил голодовку, консилиум местных врачей в профилактических целях рекомендует перевести его в госпиталь.

Об этом сообщает "Грузия Online" со ссылкой на информацию одного из членов консилиума Зураба Пагави.

Врачи отмечают, что это не срочная госпитализация, но потому, что существуют высокие риски осложнений здоровья политика, то они советуют положить Саакашвили в клинику для интенсивного наблюдения.

"Мы поставили вопрос о так называемой профилактической госпитализации и сейчас это рассматривают. Все обсудили, дали рекомендацию. Это не срочная госпитализация, но поскольку вероятность осложнений является высокая, чтобы застраховаться, мы рекомендовали его госпитализировать", - сказал врач Зураб Пагава.

Также он добавил, что госпитализация "это не вопрос часов, но должно состояться в ближайшее время".

Напомним

Михеила Саакашвили задержали 1 октября 2021 грузинские правоохранители. После задержания експрезидент начал голодовку и объявил себя политическим заключенным.

1 октября 2021 грузинские правоохранители. После задержания експрезидент начал голодовку и объявил себя политическим заключенным. Личный врач третьего президента Грузии Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что политика следует немедленно доставить в клинику . У Саакашвили — болезнь крови талассемия. Врач отметил, что при этой болезни не может быть абсолютно никакого голодания.

. После заявления личного врача об ухудшении состояния здоровья из-за голодовки експрезидента Грузии Саакашвили под стенами тюрьмы в городе Рустави, где содержат политика, собрались его сторонники . Они попросили третьего президента страны прекратить голодовку.

. Они попросили третьего президента страны прекратить голодовку. В МИД заявили, что ищут оптимальный вариант возвращения Саакашвили в Украину.

Почти в критическом состоянии: последние новости о Михаиле Саакашвили от журналистки Лизы Вадачкории

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