Более заразный, чем "Дельта": в Британии нашли новый вариант COVID-19

Более заразный, чем "Дельта": в Британии нашли новый вариант COVID-19

Штамм AY.4.2 пока зафиксировали только на территории Великобритании, но на него уже приходится почти 10% новых случаев заболевания в этой стране.

Британские ученые нашли новый вариант коронавируса, который мутировал от штамма "Дельта" и якобы является еще более опасным.

Об этом сообщает Financial Times.

По словам кембриджского ученого Джеффри Барретта и директора института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу, этот вариант, получивший название AY.4.2, заразнее "Дельты" на 10-15%.

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Заражения AY.4.2 пока зафиксировали только на территории Великобритании, но на него уже приходится почти 10% новых случаев заболевания в этой стране.

По словам Франсуа, Баллу, AY.4.2 может стать самым заразным вариантом коронавируса, выявленным с начала пандемии.

Джеф Барретт, в свою очередь, отметил, что рост заболеваемости коронавирусом в Британии прежде всего связан с пренебрежением мерами профилактики жителями страны, а не с появлением нового штамма.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, по состоянию на середину октября Украина занимает второе место по уровню смертности от COVID-19 среди стран Европы.

Как сообщалось, в настоящее время в "красной" зоне карантина находятся 5 областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Херсонская.

Киев вскоре также может перейти в "красную" зону карантина из-за того, что в столице загружены уже 70% больничных коек.

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