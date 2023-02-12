Блеф чи правда: навіщо Пригожин визнав, що для захоплення Донбасу потрібно до двох років

Ватажок російської ПВК "Вагнера" Євген Пригожин певною мірою самостійний гравець серед російського командування. Ба більше, він ризикований та намагається переграти всіх, тому подекуди визнає переваги противника.

Про це сказав адвокат та правозахисник Марк Фейгін в інтерв'ю ТСН.ua.

За словами Фейгіна, який проаналізував поведінку та інтерв'ю Пригожина російському пропагандисту Семену Пєгову, у ватажка російської ПВК "Вагнера" є певний елемент публічної самостійності, яку він намагається використати для того, щоб, наприклад, його ліквідація була більш проблемною.

"З іншого боку, а що він у нас великий полководець? Він каже такі речі, щоб швидше когось подразнити. Звідки взялася ця цифра – 1,5-2?.. (слова Пригожина про начебто захоплення Донбасу Росією за 1,5-2 роки - ред.) Він її вигадав? Я думаю, що він самостійний у тому, що може говорити. Він такі речі вимовляє сам. Можливо, за щось йому "прилітає". Але ж він гравець. Він ставить усі фішки на стіл. Думаю, що там є певний елемент публічної самостійності, яку він намагається використати для того, щоб, наприклад, його ліквідація була більш проблемною", - додав Фейгін.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв’ю ватажок російської ПВК "Вагнера" розмріявся про окупацію України до Дніпра і заявив про свій "план" дійти до Ла-Манша.

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