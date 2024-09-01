БПЛА могли вразити дві електростанції на території Росії

Невідомі безпілотники могли атакувати дві електростанції в Росії: у місті Кашира Московської області та Конаково у Тверській області.

Очевидці та місцеві жителі публікують у Мережі відео та фото, на яких нібито видно "роботу російської ППО" та ймовірні вибухи на території підприємств.

Офіційних коментарів від місцевої влади наразі немає.

Раніше йшлося про те, що безпілотники атакували склад із боєприпасами у Воронезькій області Росії. Через це було евакуйовано жителів двох сіл.

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