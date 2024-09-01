БПЛА могли поразить две электростанции на территории России

Неизвестные беспилотники могли атаковать две электростанции в России: в Кашире Московской области и Конаково в Тверской области.

Очевидцы и местные жители публикуют в Сети видео и фото, на которых якобы видна "работа российского ПВО" и возможные взрывы на территории предприятий.

Официальных комментариев от местных властей пока нет.

Ранее говорилось, что беспилотники атаковали склад с боеприпасами в Воронежской области России. Из-за этого были эвакуированы жители двух деревень.

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