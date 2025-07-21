Туристки розповіли про темний бік "райського" курорту: що сталося на Балі

Британська письменниця розчарувалася в "райському" курорті / © Pixabay

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Балі та сусідній Ломбок, які часто ідеалізують у соціальних мережах, виявилися зовсім не тим раєм, на який очікували дві британські туристки. Після 12 днів подорожі подруги Еллі та її супутниця зізналися, що розчаровані реальністю, яка суттєво відрізняється від рекламних фотографій. Їхній досвід став протверезним нагадуванням про те, що красива картинка в Instagram може приховувати непривабливі проблеми.

Про це пише Telegraph.

«Темний» бік Гілі Траванган

Прозріння почалося на острові Гілі Траванган. З настанням ночі острів змінювався: ставав тихим, порожнім, з поодинокими торговцями наркотиками. Особливо шокував стан коней-візників: худі, з викривленими шиями, вони чекали на п’яних туристів до глибокої ночі. Місцеві жителі пояснили, що ситуація контролюється місцевою мафією, яка заробляє на туристах, наркотиках, секс-послугах та жорстокому поводженні з тваринами. Це був «секрет Полішинеля», про який усі знали, але мовчали.

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Бруд, сміття та розчарування

Після цього «прозріння» туристки почали помічати реалії, які раніше були приховані «ейфорією». Вулиці, затоплені каналізацією та брудом, будівлі без вікон, завалені сміттям, покинуті меблі та техніка вздовж доріг — усе це створювало гнітюче враження. Океан також був засмічений.

Еллі навіть побачила сиру курячу лапку, що плавала у воді. Цей досвід змусив їх усвідомити, що вони стали жертвами «найдавнішого трюку у світі» — спокушені красивими фотографіями в Instagram.

Ілюзія соцмереж та реальні небезпеки

Незважаючи на розчарування, туристки продовжували публікувати «ідеальні» фотографії: заходи сонця, водоспади, усміхнені обличчя. Це підживлювало ту саму ілюзію, на яку вони й самі повелися.

Ситуація не покращилася й на материковій частині Балі. Переповненість була жахливою, особливо рух на мопедах. Туристи розповідали про ДТП, де люди падали з мотоциклів, а їхні голови «вибухали, як кавуни». Авторка статті сама стала свідком, як чоловік з гітарою впав з мопеда, і ніхто не зупинився йому допомогти.

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Відповідальність туристів та майбутнє Балі

Після повернення додому туристка розмірковувала про свою подорож, назвавши її «протверезуючим досвідом». Вона відчуває провину за вплив на довкілля та місцеву громаду, адже середньостатистичний індонезієць на Балі заробляє лише 140 фунтів стерлінгів на місяць, тоді як туристи користуються низькими цінами.

Туристичний бум також спричинив зростання кількості ДТП: минулого року на Балі в аваріях за участю мотоциклів загинуло майже 550 людей, що становить понад 80% усіх дорожніх пригод.

Авторка підозрює, що соціальні мережі значною мірою відповідальні за такий стан справ. Вона вважає, що зміни для Балі можливі, але вони повинні початися з самих туристів.

«Сила полягає в стрічках Instagram тих, хто проїжджає повз, і доки туристи не стануть сміливішими — сміливішими, ніж я — і не почнуть публікувати правду про те, що вони бачать, боюся, що нічого не зміниться, і це колись прекрасне місце буде втрачено назавжди», — підсумовує вона.

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Нагадаємо, Іспанія — популярний напрямок серед мільйонів туристів, зокрема українців. Цьогоріч ця країна запровадила жорсткіші правила, які можуть обернутися для відпочивальників значними штрафами. Мандрівників закликають ретельно дотримуватися місцевого дрес-коду, щоб уникнути неприємностей.