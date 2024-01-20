"Час починає грати проти Путіна": Данілов про національні заворушення у РФ

У Росії зростає протестний рух через економічні труднощі та незадоволення представників національних меншин. Це означає, що процес розпаду Російської імперії прискорився і не збудуться плани президента Володимира Путіна щодо відновлення окупації навколишніх країн.

Про майбутню долю Росії, у якій зростає кількість мітингів у віддалених національних республіках, заявив секретар РНБО Олексій Данілов у дописі на сторінці Facebook.

Данілов нагадав, що у РФ систематично ігнорувались потреби нацменшин — ігнорувалась їхня мова та культура. Крім того, з перших днів російсько-української війни людей, які живуть у національних республіках, відправляли помирати на полі бою — використовували як "витратний матеріал". Через це у віддалених регіонах Росії почались протести проти дій центральної влади. Він впевнений, що саме завдяки цьому "прискорився відлік часу" до розпаду імперії.

Також Данілов перелічив, які ще фактори допоможуть руйнуванню РФ. На його думку, цьому сприятимуть дефіцит продуктів, комунальні негаразди, неможливість просування кар'єрними сходинками. До цих факторів додаються "ігнорування інтересів національних еліт і силове придушення будь-яких форм регіонального протесту".

Секретар РНБО зауважив, що невдовзі у РФ зросте кількість соціальних виступів, які уряд Путіна буде жорстоко придушувати. Окрім "каральних заходів" та "масових репресивних практик", можна очікувати, що Кремль вимагатиме все більше воєнних перемог. Однак Даніло впевнений, що часу у Росії все менше.

"Путін існуватиме доти, доки триватиме війна, яку він хотів би вести нескінченно. Але час починає грати проти нього, наближаючи його власний персональний фінал, який буде жахливим", - зазначив він.

Нагадаємо, в Башкортостані триваютьактивні затримання учасників протестів на підтримку активіста Фаїля Алсинова, якого заарештували та звинуватили в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. По всій республіці російські силовики затримують студентів та місцевих мешканців, які брали участь у мітингах.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у башкирському місті Баймаку, де 15–17 січня кілька тисяч людей зібрались на мітинг, не відбулось жодних масових заходів. Речник Кремля не побачив, що там стались "масові протести" або "масові заворушення". Натомість відбулись "окремі прояви", які належать до компетенції виключно місцевої влади.

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