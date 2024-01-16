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Путін пригрозив країнам Балтії за те, що там "росіян викидають за кордон"

Путін пригрозив країнам Балтії за те, що там "росіян викидають за кордон"

Володимир Путін / Фото: Associated Press

На думку очільника країни-агресорки, це ставить під питання безпеку РФ.

Російський диктатор Володимир Путін у своїй традиційній манері пригрозив країнам Балтії, в яких начебто “росіян викидають за кордон”.

Про це з посиланням на його заяву пишуть росЗМІ.

За словами диктатора, у країнах Балтії росіян начебто “викидають за кордон”. І це, на думку очільника країни-агресорки, ставить під питання безпеку РФ.

“У Прибалтиці російських людей викидають за кордон, це стосується безпеки нашої країни”, - сказав Путін.

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія начебто була готова до переговорів. Але приїхав Борис Джонсон і переконав Україну не йти на цей крок.

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