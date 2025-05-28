Ексхірург зґвалтував три сотні дітей під наркозом — деталі гучного скандалу

Найгучніша справа про педофілію у Франції / © pixabay.com

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Суд у Франції засудив до 20 років позбавлення волі 74-річного колишнього хірурга Жоеля Ле Скуарнека, якого звинувачують у сексуалізованому насильстві щодо сотень дітей.

Про це повідомляє ВВС News.

74-річний педофіл і колишній хірург, який зґвалтував сотні дітей за понад два десятиліття, був засуджений до максимального терміну ув’язнення у 20 років. Він визнав свою провину.

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«Двадцять років — це мало порівняно з кількістю жертв у цьому процесі. Настав час змінити закон, щоб ми могли мати більш відповідні вироки», — сказала Франческа Сатта, адвокатка деяких жертв.

Хірурга звинувачують у зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо 299 дітей. Під час насильства більшість його жертв перебували у стані сну під наркозом. Ґвалтівник вів щоденники, в яких детально описував злочини. Це дозволило поліції знайти його жертв, багато хто з яких не пам’ятали насильства, якого зазнали, адже були під наркозом.

Крім того, родичі стверджують, що чоловік несе відповідальність за смерть двох жертв, які вкоротили собі віку після того, як дізналися, що були зґвалтовані і фігурують у справі.

Зазначається, що члени його власної сім’ї також знали про педофілію Скуарнека, але не змогли зупинити його.

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Ґвалтівник вчиняв злочини у період від 1989-го до 2014 року. Однак затримали його лише 2017-го після свідчень шестирічної дівчинки, яка розповіла батькам, що він напав на неї. На той час Скуарнек жив самітником у великому будинку, оточений дитячими ляльками.

Наразі він вже перебуває у в’язниці після того, як 2020 року його засудили до 15 років за зґвалтування та сексуальне насильство над чотирма дітьми, зокрема двома його племінницями, яким зараз по 30 років.

Раніше повідомлялося, що на Київщині чоловік зґвалтував 6-річну доньку свого знайомого.