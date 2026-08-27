Катастрофічна повінь у Непалі: кількість жертв зросла, понад 1000 людей зникли безвісти

Повінь у Непалі / © АР

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Масштабна повінь у Непалі та Тибеті спричинила загибель щонайменше 165 людей, тоді як понад 1000 осіб і досі вважаються зниклими безвісти. Рятувально-пошукові операції тривають попри складні умови.

Про це пише The Guardian.

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Після масштабної повені в Непалі та Тибеті понад 1000 людей наразі вважаються зниклими безвісти. Непальське агентство з надзвичайних ситуацій повідомило, що зв’язок із 823 людьми досі не вдалося встановити. Від моменту стихійного лиха минуло понад 24 год. Серед тих, хто зник, щонайменше 579 туристів — громадяни Непалу та іноземці.

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У Непалі та Китаї підтверджено загибель щонайменше 165 людей. Водночас влада Непалу й Тибету попереджає, що кількість жертв може виявитися значно більшою. Пошуково-рятувальні операції тривають, надзвичайники намагаються встановити місцеперебування сотень зниклих.

США висловили співчуття родинам загиблих і оголосили про надання Непалу 500 тис. дол. екстреної допомоги. Про це повідомили в Державному департаменті.

Держсекретар США Марко Рубіо також опублікував слова підтримки в X: «Ми висловлюємо свою солідарність і єднаємося в молитві за народ Непалу після руйнівної повені».

Стихійне лихо сталося 26 серпня після того, як величезний потік бруду та каміння зійшов у річку на гімалайському кордоні між Непалом і Тибетом. Це спричинило раптову повінь, яка зруйнувала будинки, дороги та прикордонні переходи.

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За даними непальської поліції, на цей момент виявили 157 тіл. Ще троє людей загинули на тибетській стороні кордону, повідомила місцева влада.

Спочатку непальські чиновники припускали, що стихію міг спричинити землетрус, який нібито спровокував обвал нижньої частини льодовика та призвів до повені. Однак згодом Геологічна служба США заявила, що зафіксований у цей період поштовх став наслідком падіння льодовикової породи та льоду на дно долини.

Нагадаємо, внаслідок масштабної повені на кордоні Непалу та Тибету зникло безвісти 53 громадянина України. Наразі інформації про загиблих чи постраждалих серед українських громадян немає. Посольства України в Індії та Китаї за дорученням очільника МЗС Андрія Сибіги спільно з почесним консулом у Непалі та місцевими компетентними органами ведуть пошуково-рятувальні роботи і встановлюють зв’язок зі зниклими.

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