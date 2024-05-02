Кислиця потролив окупантів щодо Кримського мосту: росіяни - в істериці

Росіянам та пропагандистам жарт Кислиці не зацінили, вони - в істериці.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця потролив Росію, натякнувши на скоре зникнення Кримського мосту.

Свій допис Кислиця опублікував на сторінці у X.

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Постпред показав фото шести типів мости 2024 року, серед яких - Кримський, однак на його місці - пусте місце.

"Перелік 6 основних типів мостів 2024 року:

- Аркові мости.

- Консольні мости.

- Вантові мости.

- Висячі мости.

- Аркові мости.

- Розвідні мости", - написав він.

У коментарі під дописом користувачі залишають позитивні коментарі:

Ооооо!! Чудово!!! Ми любимо тебе Як сказав один мудрий чоловік: "Це непотрібно".

Однак не усім сподався жарт Кислиці. Росіяни та пропагандисти в істериці. Вони скиглять, що Україна "анонсувала" удар по Кримському мосту.

Допис постпреда України при ООН Сергія Кислиці. ФОТО:Sergiy Kyslytsya/X

Нагадаємо, днями Посол Литви у Швеції та колишній очільник литовського МЗС Лінас Лінкявічюс натякнув на новий удар по Кримському мосту.

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