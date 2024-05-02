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Кислиця потролив окупантів щодо Кримського мосту: росіяни - в істериці

Кислиця потролив окупантів щодо Кримського мосту: росіяни - в істериці

Постпред України при ООН Сергій Кислиця / Фото: Getty Images

Росіянам та пропагандистам жарт Кислиці не зацінили, вони - в істериці.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця потролив Росію, натякнувши на скоре зникнення Кримського мосту.

Свій допис Кислиця опублікував на сторінці у X.

Постпред показав фото шести типів мости 2024 року, серед яких - Кримський, однак на його місці - пусте місце. 

"Перелік 6 основних типів мостів 2024 року:
- Аркові мости.
- Консольні мости.
- Вантові мости.
- Висячі мости.
- Аркові мости.
- Розвідні мости", - написав він.

У коментарі під дописом користувачі залишають позитивні коментарі:

  1. Ооооо!! Чудово!!!
  2. Ми любимо тебе
  3. Як сказав один мудрий чоловік: "Це непотрібно".

Однак не усім сподався жарт Кислиці. Росіяни та пропагандисти в істериці. Вони скиглять, що Україна "анонсувала" удар по Кримському мосту. 

Допис постпреда України при ООН Сергія Кислиці. ФОТО:Sergiy Kyslytsya/X / ©
Допис постпреда України при ООН Сергія Кислиці. ФОТО:Sergiy Kyslytsya/X

Нагадаємо, днями Посол Литви у Швеції та колишній очільник литовського МЗС Лінас Лінкявічюс натякнув на новий удар по Кримському мосту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський і Буданов придумали, як знищити Кримський міст: він впаде дуже скоро!

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