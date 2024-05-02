Кислиця потролив окупантів щодо Кримського мосту: росіяни - в істериці

Росіянам та пропагандистам жарт Кислиці не зацінили, вони - в істериці.
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця потролив Росію, натякнувши на скоре зникнення Кримського мосту.
Свій допис Кислиця опублікував на сторінці у X.
Постпред показав фото шести типів мости 2024 року, серед яких - Кримський, однак на його місці - пусте місце.
"Перелік 6 основних типів мостів 2024 року:
- Аркові мости.
- Консольні мости.
- Вантові мости.
- Висячі мости.
- Аркові мости.
- Розвідні мости", - написав він.
У коментарі під дописом користувачі залишають позитивні коментарі:
- Ооооо!! Чудово!!!
- Ми любимо тебе
- Як сказав один мудрий чоловік: "Це непотрібно".
Однак не усім сподався жарт Кислиці. Росіяни та пропагандисти в істериці. Вони скиглять, що Україна "анонсувала" удар по Кримському мосту.
Нагадаємо, днями Посол Литви у Швеції та колишній очільник литовського МЗС Лінас Лінкявічюс натякнув на новий удар по Кримському мосту.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський і Буданов придумали, як знищити Кримський міст: він впаде дуже скоро!
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